賽馬評述女神莎拉客串做一日台姐　登記做司機有着數！

全天候即時送貨平台Lalamove近日邀請「賽馬評述女神」莎拉客串做一日台姐，幫各位師兄師姐登記上台、做入台培訓及黐車貼，並介紹成為Lalamove司機的各種好處！

加入Lalamove成為司機，既可以賺取收入，接單愈多，賺得愈多，絕對是多勞多得！而且工作時間彈性又自由，可以根據自己日程隨時隨地開App接單，無論是接單或休息、上線時間長或短，全部都由自己控制，毋須排更，實行自己做老細。

單種方面大致上分為三類型，適合不同人士按自己的時間或需要去選擇，第一種是即時訂單，他們可以接位於自己附近的訂單，彈性非常大，適合想做兼職的人；第二種是預約單，不用即時運送，提貨點亦不一定在自己附近，適合喜歡預先安排好時間表的人士；第三種是企業單，毋須透過App接單，亦毋須搶單，有Lalamove專員幫忙排好訂單，是想有固定收入及固定開工時間人士的不二之選。

黐埋車貼 賺得仲多！

如果想增加額外收入，除了勤力接單外，黐Lalamove車貼會享有更多着數，不但有接單優勢，較容易搶單，而且每個月都會獲得一筆廣告費以及每月高達$888獎金任務！此外，還有車貼收入保證計劃，只要做夠單數，就保證每張單平均至少有$100。另外，為鼓勵司機們接單，Lalamove會不定時推出不同任務，例如新人入台會有新人任務，只要在7日內完成3張單，就可以有$150獎金，即是平均每張單賺多$50！

Lalamove提供貨Van、5.5噸貨車及9噸貨車送貨服務，仲有電單車以及步兵速遞。就算無車牌都可以做步兵送貨，接單賺錢！有牌但無車嘅亦不用擔心，因為Lalamove經已聯合多間租車平台為大家提供不同的租車計劃，根據各人的預算、喜好、經驗，度身推薦最適合的租車平台。成功租車的新入上台司機，頭14日可享有接單免佣金禮遇。

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