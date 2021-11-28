黃翊開騷意外絆倒　父子同台演出感動落淚

歌手黃翊相隔3年昨晚（27日）在旺角麥花臣場館再開騷，他經理人兼歌手蔣嘉瑩、阮兆祥和羅敏莊做嘉賓，早前黃翊與蔣嘉瑩在公園傾演唱會事宜爆出緋聞，昨晚他們台上手拖手獻唱，嘉瑩講笑說：「你今晚要跪玻璃喇！」黃翊稱她為「蔣Manager」，感謝她為演唱會付出，是演唱會最大幕後功臣。

他提到3年前的演唱會，因當時離開舞台太久，覺得自己有做得不足，可以做得更好。相對今次開騷，雖然只有2個月時間準備，但來得輕鬆，可能因為這段期間經常開live。他說：「3年前開騷時其實有啲唔舒服，今晚我嘅力量全部返晒嚟。」他並嘲時下年輕歌手的歌詞令人聽不懂，他說：「我寫嘅歌好簡單，好易明白。」疫情下有人支持他開騷，令他十分感謝，又自認是口水佬，怕演唱會變棟篤笑。唱罷幾首高難度歌之後，黃翊自言有點聲沙，他很佩服內地選秀節目有不少出色高手，笑言未知幾時有機會參與其中。

阮兆祥（祥師兄）出席與黃翊大唱張國榮多首串燒歌，期間發生小插曲，黃翊不慎kick倒後跌坐在台上，但他好敏捷立即起身繼續唱，還與阮兆祥一齊做心心手勢晒萌，及向觀眾派定心丸：「櫈親八月十五，但冇影響唱歌。」他爆致電找祥師兄做嘉賓時，對方回覆「應該得，因為冇嘢做。」二人是相識多年好友，阮兆祥笑指：「台下觀眾喺胚胎時已經聽你唱歌，出年到我開騷，但未知幾時。」Encore後，黃翊興奮介紹現年16歲兒子黃睿出場，黃睿用色士風吹奏《Careless Whisper》黃翊就獻唱日文版，父子首次同台，他說：「對一個16歲小朋友嚟講唔簡單，我初時叫佢幫手，佢唔睬我。」之後忍不住流淚說：「10年、20年後你有自己家庭，你帶個仔再睇番呢條片，感覺就好唔同。」

黃翊提到當初開live並無任何目的，因當時疫情嚴峻，好多人留在家需要娛樂，現在回想起來，若自己冇開live，便好像潛水失了蹤，他反問自己：「做完呢個騷後，係咪live就完呢？步伐要放慢落嚟？」笑言始終睇騷跟在電話睇live是無得比。

騷後黃翊受訪時，提到跌倒坐在台上一事，他說：「我跳緊，唔知後面個dancer做一字馬，kick倒向後跌，不過冇事，好彩隻手都冇事，自己唔係大肚腩。」至於與兒子黃睿（Wesley）首度同台父子檔jam歌，他說之前開live，Wesley試過一起合奏，不過當時人少少，跟今次上大台面對過千觀眾不同，故十分感動，他說：「佢綵排時話好驚、好震，話唔會畀人知佢震。」黃翊爆兒子開頭有點甩嘴，相信大家不會介意，已令他大為感動：「諗番佢細個手抱，到依家一齊jam歌，真係好開心，好感觸，年紀大，好眼淺。」他自認並非怪獸家長，不會強迫兒子學音樂，色士風是兒子主動要求學，學習半年便有此成績，不禁讚好聰明。