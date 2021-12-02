鍾麗緹派線眼溫哥華直擊　大女張敏鈞奪華姐亞軍

女星鍾麗緹（Christy） 大女Yasmine（張敏鈞）承傳母親選美之路， 參選今年溫哥華華裔小姐，最終不負眾望贏得亞軍！為了見證女兒重要一刻，身在內地的Christy一早派定「線眼」全程直擊選美過程，大讚女兒美貌與智慧並重， 是她心目中的超班冠軍！

現年23歲的Yasmine早前參加《溫哥華華裔小姐競選2021》，於香港時間昨晨（1日）進行錄影，8位佳麗於「快問快答」、「才藝表演」及「泳衣」等環節中，施展渾身解數爭奪多個獎項。Yasmine在問答環節中表現出色，最終勇奪亞軍，冠軍及季軍分別是吳昕宸及吳育廷。整個選美過程節奏緊湊，眾佳麗均有不錯表現。

Christy賽前已不斷為女兒打氣，並授予選美錦囊「最緊要放鬆」，希望囡囡享受過程。由於選美以錄播形式進行，節目將於12月12日在加拿大新時代電視台播出，但一向關心囡囡的Christy， 當然要第一時間知道情況，故早已派「線眼」直擊整個選美過程。

「喺我心目中係冠軍」

對於Yasmine不負眾望奪得亞軍，Christy笑言：「好開心，我都幾意外，佢答問題答得咁好， 好聰明同埋有幽默感。佢喺才藝表演彈結他，亦彈得好好，多才多藝，所以佢喺我心目中已經係冠軍。（支持囡囡發展演藝事業？）佢做乜嘢決定我都支持，佢喜歡唱歌、跳舞同拍戲，亦有讀Natural integrated medicine想行醫，總之佢想點都可以，最緊要佢開心。」

選美結束後，Yasmine即向媽媽報喜，指選美過程「太快」，非常享受。而Christy指輸贏並不重要，提升自我才最重要。為了今次選美，Yasmine 努力減磅，Christy笑言囡囡瘦了不少，如今終可盡情食：「佢為咗今次選美，不停做運動，佢真係瘦咗好多，所以我叫佢快啲去食Pizza、意大利麵，喺我嘅角度開心、健康最緊要。」

考慮到內地發展

而Yasmine接受東網訪問時表示，選美最大得着是「認識自己」：「選美令我學到好多嘢，但最大得着係令我更加了解自己。」一向喜歡演戲及唱歌的她直言想入行，並指今次選美令她與媽媽關係拉得更近：「因為我同媽咪都有好多地方相似，依家參加埋選美就再多一樣似嘅地方，我哋嘅相處一直都似兩姊妹。（想返內地發展？）之前冇諗過，依家都可以考慮，睇吓之後有冇機會。」