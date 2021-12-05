下周開騷！C AllStar爆同欣宜發生關係

組合C AllStar今日（5日）在上水廣場出席《上水廣場 x C AllStar人類世Anthropocene》簽唱會，現場有近百Fans企滿幾層商場，又舉牌又尖叫，場面墟冚。4子在台上分享專輯拍攝花絮，稱相片造型加入不少即興的設計，又臨場剪衫。提到下周將和鄭欣宜舉行兩場音樂會，他們透露：「部分歌曲會重新編曲，會同欣宜啲歌曲互相呼應。」成員釗峰更自爆：「我哋將會同欣宜喺台上不斷發生關係！」此話一出，全場起哄。

之後4子獻唱新碟內的歌曲，包括《集合吧！地球保衛隊》、《北極熊的遺言》和《留下來的人》，台下觀眾「點唱」近期由陶大宇翻唱而熱爆的《倒轉地球》，雖然只唱了一句，但台下已爆笑全場，將氣氛炒到最熱，尾聲時，再唱新歌《共同望銀河那時》。演唱後，4子到商場5樓的戶外花園，進行歌迷最期待、可近距離接觸的簽名見面會。

4子報喜指新碟推出就售罄，現正加印中，而簽唱會的換票證亦火速換完，感謝歌迷一直的支持。問到對攞獎可有信心？他們齊聲說：「都有。」又大讚歌迷花盡心思應援：「佢哋因應我哋4個不同性格做咗不同嘅義工活動，例如釗峰鍾意行山，佢哋就去行山執垃圾；Jase寫書，佢哋就捐書；DJ King鍾意動物，佢哋就捐糧食畀流浪貓狗嘅機構；陳健安鍾意畫生命之花，佢哋就畫生命之花同藝術品義賣。」