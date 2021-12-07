冬至食乜好II　外賣盆菜樣樣有

冬至來臨，除了出外吃主題套餐，很多人會選擇在家溫馨聚會，想慳番繁複的預備功夫，一個包羅萬有的盆菜，能滿足各人的要求，今年有餐廳提早推出節日盆菜，讓客人慶祝冬至，美味的食物加上各式優惠，讓「煮」人減輕壓力之餘，又能為荷包着想。

早鳥88折

傳統盆菜用料紮實，每項食材都要花工夫準備。沙田凱悅酒店酒店行政總廚張康民師傅在元朗長大，對傳統盆菜滋味知之甚深，由現時至2011年2月15日，酒店推出4人或6人享用的傳統真味外賣盆菜（預訂至2月13日），當中有客家燜豬肉、白切雞、燒鴨和土魷等傳統食材外，亦加入鮑魚和花膠等名貴食材，今年師傅新加麵豉醬燜豬皮，味道濃郁又惹味。盆菜亦有鹹蛋黃魚皮蝦球作配菜，買盆菜後亦可用優惠價選購飯類、美酒及特色甜品。由現時至12月17日前確認12月10日至2022年2月15日的取貨訂單，可享早鳥88折優惠。（2日前預訂）

葷素各有所好

無想過酒店及服務式住宅都會推出自家製盆菜？位於西環的One-Eight-One今年特別推出3款冬至盆菜（需於2個工作天前預訂，每個可供6位或10位用），分別是極品鮑參花膠盆菜及上珍菌全素盆菜；前者用上原條南美海參、原隻8頭澳洲鮑魚、花膠、白胡椒中蝦、特級蠔豉、五香牛𦟌、自家製黑毛豬叉燒等16款優質食材炮製；後者則姬松茸、羊肚菌、牛肝菌、本地南瓜、澳洲青蘆筍、秘魯白蘆筍、荷蘭紫椰菜花及黃金椰菜花等9種精選珍菌及8款新鲜蔬菜製作而成；還有用上13款食材炮製的鮑魚聚寶盆菜之選，有葷有素，各有風味。現選購兩個盆菜或以上，可享9折優惠；於12月7日前訂購更額外95折優惠，並設有送貨服務，滿指定金額於九龍及香港區免運費添呢！

送餐飲現金券

網購風氣大盛，為了吸引客人，很多網站在購物時都有優惠。十里洋場及家上海由12月15日至12月31日推出可讓6人享用的淮揚豐味盆菜外賣，除有如六頭南非鮑魚、花膠、海參、瑤柱甫、大蝦外，還有鹹雞、醬鴨、小元蹄、百頁結、上海年糕等淮揚風味美食，加上髮菜、蠔豉、鯪魚球等，分量十足。客人於指定網店平台選購盆菜，可獲贈HK$500餐飲現金券。（2日前預訂）