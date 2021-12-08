Kakao Friends　聖誕萌爆你

聖誕鐘聲已經響起，每年聖誕，不可缺少的當然是必定出招的各大卡通角色，來到粉絲們既期待又怕銀包受傷害的日子，密密出新品的韓國人氣卡通Kakao Friends當然亦會出招，今年它們就出動了 Ryan、春植、Jordy、 Apeach、Muzi、 Frodo、Con等角色陪大家過聖誕，粉絲們又準備好未呢？

第一級是傳統「名物」聖誕卡，小小的卡片上印有多個角色，滿載手寫的祝福。第二級是迷你公仔吊飾，Ryan、 Apeach及Muzi化身成聖誕儀仗隊的成員，響亮聖誕氣氛，而士兵Ryan更有XL的版本，以加倍的喜樂守護你的佳節。公仔類方面，還有各自以兩款聖誕裝扮現身的Jordy和春植，化身成軟萌花環的Ryan及春植等。生活用品亦有涉獵，如帶著水晶球的聖誕Ryan化身的攪拌勺，以及來到家門口準備派燈光的 Ryan & Con LED燈。最後還有一系列可愛又保暖的服裝，真係睇到人心大心細，想全部買曬返屋企！Kakao Friends聖誕系列2021現在已經登錄了官網，價格由2,000韓圜至59,900韓圜（約HK$13至393）不等，有不同禮物預算的人都可以入手，用來哄下身邊最可愛的人，以萌物萌入佢心吧！