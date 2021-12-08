黃建東瑪姬開慈善騷向梅艷芳致敬

藝人黃建東與DJ好友瑪姬日前舉行慈善音樂會為「香港復康力量」籌款，2人表示疫情期間未能一如以往合作為晚宴擔任司儀及表演嘉賓獻唱，故此大家都很珍惜今次Jam足一晚的機會，更提前兩日與琴手綵排，非常認真。

2人希望藉今次音樂會向梅艷芳致敬，在其眾多經典金曲中，他們不約而同鍾情《赤的疑惑》，瑪姬透露：「東東好有風度，最後都將首歌拱手相讓畀我唱，而佢自己就迎合觀眾嘅點唱，翻唱咗另一首經典《女人心》，仲即場將歌詞稍微改動為《男人心》去唱出另一種感情。」瑪姬為了唱好《赤的疑惑》下了不少工夫，除跟歌唱老師練習了幾星期外，她還上網觀看所有曾經翻唱這首歌的片段作參考，希望能夠以最佳狀態演繹。

演出期間，東東繼續貫徹搞鬼作風，瑪姬爆料說：「唔知點解隔咗兩年無合唱啫，有幾首以前登台經常合唱嘅英文情歌，佢唱唱吓會突然轉咗用肥媽嘅腔嚟唱演繹，搞到我要一路深情唱、一路忍住笑。」而音樂會壓軸歌曲是由東東創作的《平安郁》，瑪姬笑指歌詞實在太趣怪：「綵排嘅時候我已經失控笑到跪咗喺地下完全唱唔到，Post咗條片上社交平台之後，反而有好多網民留言話好期待正式演出，好彩最後都順利完成。」

見到2人以同色情侶裝上陣，瑪姬澄清並非情侶裝：「係我個造型師特登幫我哋襯衫，去配合受惠機構個標誌嘅顏色，冇諗過出咗嚟個效果竟然咁夾。」