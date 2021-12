女星陳法拉憑漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)蜚聲國際,近日佢不但「登上」荷里活著名電影雜誌《The Hollywood Reporter》封面,更壓住兩大男主角梁朝偉及劉思慕,成為「C位」!其實係該雜誌用咗一張梁朝偉同劉思慕對峙嘅劇照做封面,而2人身後就中放有1張陳法拉喺戲中嘅遺照,仲正正放咗喺2人嘅正中間,令佢驚喜變「C位」,佢自己都笑指:「在兩位偉人的陪伴下,我登上了封面」。