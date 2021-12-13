【娛刺撈飯】一個原因！陶大宇成功倒轉地球

年尾流流埋單計數，又可以問大家一個問題喇，你覺得今年邊首歌最Hit呢？喂，其實都冇第二首啦，你唔答《倒轉地球》，都唔係香港人嚟啦！已經唔係「師奶殺手」好耐嘅陶大宇，嗰把殺死人嘅天籟魔音，同埋嗰套雄渾有力嘅水撥動作，簡直係徹底倒轉咗中港兩地嘅聽歌審美準則，成個地球嘅華人，分分鐘都聽過呢首歌，大宇哥當初上台唱今天解放只想要自由嗰陣，又點估到會咁吖！

憑《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》紅透半邊天，被封為「師奶殺手」嘅陶大宇，近年主力北上發展，周圍登台同參與商演，估唔到佢首飲歌《倒轉地球》，因為勁洗腦而喺內地大受歡迎，火速上晒熱搜，跟手倒轉紅返嚟香港，喺網上洗晒板，大把當紅KOL甚至歌星都Cover呢首歌，依家網上已經有大宇哥嘅專屬群組，一班網民仲話希望佢攞我最喜愛男歌手添！

大宇哥突然人氣急升，相信唔少同行，都會研究佢嘅爆紅方程式，睇吓有無得學嘢。但要爆得咁犀利，喺香港同內地都咁多人講，真係難過登天，所以點研究其實都係嘥氣，大宇哥今次真係同中六合彩冇乜分別。但如果純粹話佢行運，就一定唔公道，因為大宇哥本身已經積落好多隱形Fans，亦係依靠佢過往嘅努力，成為依家七、八十後嘅集體回憶，先會成就到今次奇迹爆紅，絕對唔係求其搵個Artist，懶好笑咁唱首口水歌，就有咁嘅效果。

同埋呢次《倒轉地球》熱潮發酵得愈來愈勁，同大宇哥本身性格、歷練同人品有好大關係。講真吖，佢唔係唱家班，呢次咁多人聽首歌，唔少網民都係笑佢走音同舞步騎呢，但到香港唔同媒體訪問佢嘅時候，大宇哥對呢樣嘢一啲都唔介意，講笑話依家反應咁好，自己第時都唔知使唔使唱番好啲；對保錡攞佢木口木面嘅Version嚟笑，佢都話最緊要大家開心。

大宇哥雖然已經58歲，但一啲都唔out，無扮老屎忽擺款嬲晒成村人，反而係同網民打成一片。佢知道所謂嘅恥笑，無論係善意定係惡意，都係過眼雲煙，都只係娛樂大家嘅一個方法，大量咁去面對，香港人只會更加欣賞。仲有呀，佢話唔介意接古天樂棒，做叱吒我最喜愛男歌手，商台敢頒佢就敢領獎，大家點會唔鍾意大宇哥呀。

陶大宇接受訪問嗰陣咁風騷，成日「心花放」式大笑，或者都同豬籠入水有關啦。有傳佢接一個內地商演，唱兩首歌已袋20萬人仔，呢排食住個勢接JOB接到手軟，年尾仲咁多新年騷，大宇哥今次真係過肥年。對於北上搵銀，總係有人會戴有色眼鏡去睇，今次都有唔少Youtuber，喺網上作歌寸陶大宇。但大宇哥無偷又無搶，依家只係唱歌氹內地同胞開心，食相完全唔難睇喎，點解要拙拙逼人呢？學七師傅最近話齋，《全民造星》應該改名做《全民做愛》，因為香港就係愈來愈少愛，先會有咁多憎恨。面對住呢個大時代，大家無謂亂搵箭靶吖，你話係咪先！