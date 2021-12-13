金球獎提名名單　班尼狄甘巴貝治新片掃7獎提名

國際影視界盛事《第79屆金球獎》提名名單剛公布，導演珍甘比茵（Jane Campion）執導的新作《犬山記》（The Power of Dog）橫掃7項最多提名暫時領先！

影片除了獲最佳電影、導演、劇本等大獎之外，片中男主角「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）亦以大熱姿態獲劇情組最佳男主角提名。此外，由演員導演堅尼夫班納（Kenneth Branagh）執導的自傳式黑白片《貝爾法斯特》（Belfast）亦同獲7項提名。

金球獎將於美國時間下月9日舉行，不過有別於往年，今屆金球獎將不獲美國電視台播映。今年初舉辦金球獎的荷里活外國記者協會（HFPA）遭受種族歧視指控，指協會成員欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音，其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星批評力度不足，其中女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎。而男星湯告魯斯（Tom Cruise）亦被傳媒爆加入杯葛行列，將過往所獲得的3個金球獎全數退回給HFPA以示抗議！另外，自1996年以來一直播放金球獎的美國全國廣播公司（NBC），亦宣布來年取消播放。

【《第79屆金球獎》部分提名名單】

劇情組最佳電影

《王者世家》（King Richard）

《犬山記》（The Power of the Dog ）

《沙丘瀚戰》（Dune）

《貝爾法斯特》（Belfast）

《CODA》

歌舞／喜劇組最佳電影

《西城故事》（West Side Story ）

《千萬別抬頭》（Don't Look Up ）

《夢想期限tick,tick... BOOM！》（tick,tick...BOOM！）

《甘草薄餅》（Licorice Pizza）

《情聖西哈諾》

劇情組最佳男主角

丹素華盛頓（《馬克白》）

韋史密夫（《王者世家》）

班尼狄甘巴貝治（《犬山記》）

哈維亞巴頓（《Being the Ricardos》）

Mahershala Ali (《Swan Song》)

劇情組最佳女主角

姬絲汀史釗活（《史賓沙》）

妮歌潔曼（《Being the Ricardos》）

Lady GaGa（《GUCCI名門望族》）

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷（《Eyes of Tammy Faye》）

歌舞／喜劇組最佳男主角

Anthony Ramos （《狂舞紐約》）

安德魯加菲（《夢想期限tick,tick...BOOM！》）

里奧勒度狄卡比奧（《千萬別抬頭》）

Peter Dinklage（《情聖西哈諾》（Cyrano））

Cooper Hoffman (《甘草薄餅》)

歌舞／喜劇組最佳女主角

Rachel Zegler（《西城故事》）

愛瑪史東（《黑白魔后》）

珍妮花羅倫絲（《千萬別抬頭》）

瑪莉安歌迪雅（《安妮特》）

Alana Haim(《甘草薄餅》)

最佳男配角

Kodi Smit-McPhee （《犬山記》）

Ciarán Hinds（《貝爾法斯特》）

賓艾佛力（《The Tender Bar》）

占美杜倫（《貝爾法斯特》）

Troy Kotsur (《CODA》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲（《犬山記》）

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)

Ruth Negga (《Passing》)

Aunjanue Ellis（《王者世家》）

最佳導演

Denis Villeneuve（《沙丘瀚戰》）

史提芬史匹堡（《西城故事》）

瑪姬佳蘭賀（《失去的女兒》 ）

堅尼夫班納（《貝爾法斯特》）

珍甘比茵（《犬山記》）

最佳外語片

《Drive My Car》（日本）

《Parellel Mothers》（西班牙、法國）

《A Hero》（法國、伊朗）

《Compartment No. 6》（芬蘭、俄羅斯、德國）

《上帝之手與我》（The Hand of God）（意大利）

最佳動畫

《奇幻魔法屋》（Encanto）

《盛夏友晴天》(Luca)

《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon ）

《Flee》

《My Sunny Maad》