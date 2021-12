金球獎提名名單　班尼狄甘巴貝治新片掃7獎提名

國際影視界盛事《第79屆金球獎》提名名單剛公布,導演珍甘比茵(Jane Campion)執導的新作《犬山記》(The Power of Dog)橫掃7項最多提名暫時領先!

影片除了獲最佳電影、導演、劇本等大獎之外,片中男主角「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)亦以大熱姿態獲劇情組最佳男主角提名。此外,由演員導演堅尼夫班納(Kenneth Branagh)執導的自傳式黑白片《貝爾法斯特》(Belfast)亦同獲7項提名。

金球獎將於美國時間下月9日舉行,不過有別於往年,今屆金球獎將不獲美國電視台播映。今年初舉辦金球獎的荷里活外國記者協會(HFPA)遭受種族歧視指控,指協會成員欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音,其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星批評力度不足,其中女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎。而男星湯告魯斯(Tom Cruise)亦被傳媒爆加入杯葛行列,將過往所獲得的3個金球獎全數退回給HFPA以示抗議!另外,自1996年以來一直播放金球獎的美國全國廣播公司(NBC),亦宣布來年取消播放。

【《第79屆金球獎》部分提名名單】

劇情組最佳電影

《王者世家》(King Richard)

《犬山記》(The Power of the Dog )

《沙丘瀚戰》(Dune)

《貝爾法斯特》(Belfast)

《CODA》

歌舞/喜劇組最佳電影

《西城故事》(West Side Story )

《千萬別抬頭》(Don't Look Up )

《夢想期限tick,tick... BOOM!》(tick,tick...BOOM!)

《甘草薄餅》(Licorice Pizza)

《情聖西哈諾》

劇情組最佳男主角

丹素華盛頓(《馬克白》)

韋史密夫(《王者世家》)

班尼狄甘巴貝治(《犬山記》)

哈維亞巴頓(《Being the Ricardos》)

Mahershala Ali (《Swan Song》)

劇情組最佳女主角

姬絲汀史釗活(《史賓沙》)

妮歌潔曼(《Being the Ricardos》)

Lady GaGa(《GUCCI名門望族》)

Olivia Colman (《失去的女兒》)

謝茜嘉積絲婷(《Eyes of Tammy Faye》)

歌舞/喜劇組最佳男主角

Anthony Ramos (《狂舞紐約》)

安德魯加菲(《夢想期限tick,tick...BOOM!》)

里奧勒度狄卡比奧(《千萬別抬頭》)

Peter Dinklage(《情聖西哈諾》(Cyrano))

Cooper Hoffman (《甘草薄餅》)

歌舞/喜劇組最佳女主角

Rachel Zegler(《西城故事》)

愛瑪史東(《黑白魔后》)

珍妮花羅倫絲(《千萬別抬頭》)

瑪莉安歌迪雅(《安妮特》)

Alana Haim(《甘草薄餅》)

最佳男配角

Kodi Smit-McPhee (《犬山記》)

Ciarán Hinds(《貝爾法斯特》)

賓艾佛力(《The Tender Bar》)

占美杜倫(《貝爾法斯特》)

Troy Kotsur (《CODA》)

最佳女配角

姬絲汀鄧絲(《犬山記》)

Caitríona Balfe (《貝爾法斯特)

Ruth Negga (《Passing》)

Aunjanue Ellis(《王者世家》)

最佳導演

Denis Villeneuve(《沙丘瀚戰》)

史提芬史匹堡(《西城故事》)

瑪姬佳蘭賀(《失去的女兒》 )

堅尼夫班納(《貝爾法斯特》)

珍甘比茵(《犬山記》)

最佳外語片

《Drive My Car》(日本)

《Parellel Mothers》(西班牙、法國)

《A Hero》(法國、伊朗)

《Compartment No. 6》(芬蘭、俄羅斯、德國)

《上帝之手與我》(The Hand of God)(意大利)

最佳動畫

《奇幻魔法屋》(Encanto)

《盛夏友晴天》(Luca)

《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon )

《Flee》

《My Sunny Maad》