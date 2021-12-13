金球獎　Lady GaGa與姬絲汀史釗活爭影后

《第79屆金球獎》公布提名名單，百變天后Lady GaGa與姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）分別憑傳記片《GUCCI名門望族》（House of Gucci）與講述戴妃的《史賓沙》（Spencer）角逐劇情組影后，與《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、《失去的女兒》(The Lost Daughter）的Olivia Colman、以及《Being the Recardos》的妮歌潔曼（Nicole Kidman）爭獎。

至於歌舞／喜劇組影后提名，包括《安妮特》（Annette）的瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、《草莓薄餅》（Licorice Pizza）的Alana Haim、）、《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《黑白魔后》（Cruella）的愛瑪史東（Emma Stone）、與）、《西城故事》（West Side Story）的Rachel Zegler。

劇情組影帝方面，入圍的有《Swan Song》的Mahershala Ali、《Being the Ricardos》的哈維亞巴頓（Javier Bardem）、《犬山記》（The Power of the Dog）的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、《王者世家》（King Richard）的韋史密夫（Will Smith）、與《馬克白》（The Tragedy of Macbeth）的丹素華盛頓（Denzel Washington）。

至於歌舞／喜劇組影帝提名，包括《千萬別抬頭》（Don't Look Up）的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《Cyrano》的彼特丁拉基（Peter Dinklage）、《夢想期限tick,tick... BOOM！》（Tick, Tick... Boom!）的安德魯加菲（Andrew Garfield）與《狂舞紐約》（In The Heights）的Anthony Ramos。