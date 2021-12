金球獎　Lady GaGa與姬絲汀史釗活爭影后

《第79屆金球獎》公布提名名單,百變天后Lady GaGa與姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)分別憑傳記片《GUCCI名門望族》(House of Gucci)與講述戴妃的《史賓沙》(Spencer)角逐劇情組影后,與《Eyes of Tammy Faye》的謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)、《失去的女兒》(The Lost Daughter)的Olivia Colman、以及《Being the Recardos》的妮歌潔曼(Nicole Kidman)爭獎。

至於歌舞/喜劇組影后提名,包括《安妮特》(Annette)的瑪莉安歌迪雅(Marion Cotillard)、《草莓薄餅》(Licorice Pizza)的Alana Haim、)、《千萬別抬頭》(Don't Look Up)的珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、《黑白魔后》(Cruella)的愛瑪史東(Emma Stone)、與)、《西城故事》(West Side Story)的Rachel Zegler。

劇情組影帝方面,入圍的有《Swan Song》的Mahershala Ali、《Being the Ricardos》的哈維亞巴頓(Javier Bardem)、《犬山記》(The Power of the Dog)的班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、《王者世家》(King Richard)的韋史密夫(Will Smith)、與《馬克白》(The Tragedy of Macbeth)的丹素華盛頓(Denzel Washington)。

至於歌舞/喜劇組影帝提名,包括《千萬別抬頭》(Don't Look Up)的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《Cyrano》的彼特丁拉基(Peter Dinklage)、《夢想期限tick,tick... BOOM!》(Tick, Tick... Boom!)的安德魯加菲(Andrew Garfield)與《狂舞紐約》(In The Heights)的Anthony Ramos。