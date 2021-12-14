拍戲險同酒客開片　鄭嘉穎自認脾氣臭唔忍得

藝人鄭嘉穎近年專注電影事業，剛拍畢電影《G風暴》的他，坦言仍想不斷挑戰角色令人生無憾，笑稱「革命尚未成功，仍需努力！」但若要事業家庭二揀一，他斷言絕對會選擇後者。

《風暴》系列來到第5集亦是系列最終章，由第3集開始參與至今的嘉穎被問到會否感可惜，他說：「係一個完美嘅完結，有完結先會有新嘅開始。」談到拍攝感受時，嘉穎說最難忘應該是於中環拍攝時發生的一段小插曲：「場戲喺中環附近拍，講我同Bosco（黃宗澤）被人追斬，當時仲未疫情，附近好多外籍酒客見我哋拍戲過嚟八卦，又要求入鏡，開頭都客客氣氣請佢哋行開，你知飲醉酒好易語氣差兼冇禮貌，我自己又忍唔到頸就嘈咗幾句，後尾係啲武師撳住我，如果唔係分分鐘加多場動作場面，哈哈！」他坦言事後也自覺有地方做得不對，若再遇同樣情況會企開等工作人員處理。問到是否很易被「撻着」，他指近10年已改變很大：「近年冇咗追蹤隊已經好好多，但若果搞到小朋友都會着㗎，小朋友無辜嘛，保護小朋友係做父母嘅責任。」他指現在家庭放第一位，成為父親後做事更加要小心：「另一樣容易令我着嘅就係揸車，記得有次揸車接個仔放學，前面架車突然Cut線，我大叫咗聲『打燈啦』，個仔即刻跟我講『打燈啦』，好彩我冇加多個助語詞，哈哈！」

他表示未來也想繼續專注於拍電影：「呢幾年主力拍戲，但仲未有一部有代表性嘅作品。（最想拍邊類型？）自傳式嘅電影，要演人哋嘅一生係好大嘅挑戰。」他坦言不介意不停嘗試，到退休時才不枉此生。

疫情令他兩年未有到內地工作，但他指也是他人生中較圓滿的日子：「要隔離21日成本太大，走得耐返到嚟啲細路會唔理我㗎，我唔會因為搵少咗而遺憾，但會因為冇得陪住佢哋成長而遺憾。」

服裝：Lane Crawford

化妝 ：Henry Li

髮型：Sue Cheung

場地：酒鍋(V Point)