王力宏離婚︱李靚蕾母親被指做過小三　惹王家不滿？

台灣歌手王力宏8年前在沒有預警下，透過社交平台發放震撼彈，宣布與李靚蕾結婚，更以找到「Forever Love」來道出自己的幸運。而籍籍無名的李靚蕾即被起底，有指她曾在銀行任職分析師，負責戰略、開發和營運風險等範疇工作，短短兩年間當上諮詢服務部的助理副總裁。對工作充滿熱誠和擅於營運管理的她，亦曾在不少國際時尚品牌公司工作，從事奢侈品營運管理。

李靚蕾一夜成名但遭到網友和粉絲圍剿攻擊，而其母亦被牽涉遭殃，被冠上「李靚蕾的媽媽是小三」稱號。有指李母李瑤敏是知名女藝人，曾與萬梓良和關之琳合拍電影。李靚蕾則是母親與日本人所生的，李瑤敏淡出娛樂圈後，被指成為了一間公司集團會長的紅顏知己，不時陪伴出入。

由於王力宏母親對兒子管教甚嚴，甚至對新抱的家庭背景亦相當重視。加上李靚蕾婚後接管了丈夫的演藝事業工作，包括管帳、工作管理等，甚至迅速想掌握了丈夫財政大權，令原本掌握王力宏財務大權的王母失去了重心，難免有所失落。不過，婆媳關係未有因而影響夫妻間的感情，不時公開晒愛被喻為圈中的模範夫婦，私底下和工作上都形影不離。前年台灣第一名模林志玲在台南大婚，她亦盛裝代替忙於工作的老公出席。