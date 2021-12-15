孖「阿仔」周嘉洛入圍男女角色　滕麗名恨一齊攞獎

藝人周嘉洛與滕麗名今年分別以劇集《愛‧回家之開心速遞》角色「金城安」 及「熊尚善」打入「最愛歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視女角色」10強，二人自《愛》劇2017年開始便飾演「母子」，戲內戲外感情都甚好。滕麗名接受東網訪問時被問到會否希望可以憑「母子檔」奪獎當一個紀念時，她坦言：「緊係想同佢一齊攞啦！咁樣就真係別具意思，大家一齊努力啦！不過我驚阿仔攞咗我都未攞！佢攞我已經好開心㗎啦！」

周嘉洛受訪時指自己已有一段時間沒有返《愛‧回家》，估不到觀眾、網民仍然咁支持他，令他有機會打入10強，他坦言這個消息很驚喜，又謂：「如果可以同媽咪一齊攞當然會開心到飛天，直頭開心過中六合彩。」說到滕麗名指「阿仔」攞獎已很滿足，身為「阿仔」的嘉洛感動謂：「媽咪真係呢......你話我點能夠唔愛佢，不過我自己就冇乜信心，因為太多受歡迎嘅角色，而且大家都好有實力，我要浸多十年八載先，但我當然都希望見到媽咪攞！因為我同佢經常開工，好清楚佢嘅實力，好深體會到同佢開工嘅樂趣！等我再努力吓，有朝一日可以同佢一齊企喺台度攞獎。」