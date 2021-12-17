古天樂新寵！林熙彤自爆父母都係靚人

現年18歲的林熙彤（Hazel）本身是在學模特兒，一邊讀設計一邊做Model，近日簽約成為古天樂公司旗下藝人，拿着古仔公司入場券，大有機會由模界跳入電影圈。Hazel實際年紀做得古仔女兒，她表示親父母也屬靚人一族，靚樣直逼古仔，故演古仔女兒一角定能勝任。她自爆入行前，已留意ANSONBEAN和Mandy（譚旻萱），做同門師妹，望近水樓台從中偷師，改善怕醜內斂性格。

Hazel外表甜美，有點台灣女神陳妍希的影子，提到入行經過，她表示16歲那年，因為好鍾意影相，膽粗粗應徵做網店模特兒，最爆是當時她正在箍牙，一笑就變鋼牙妹，當時已打定輸數：「正常都唔會請鋼牙妹！」沒有再爆只有更爆，網店竟然聘請她，憑着甜美臉孔，獨特的鋼牙造型，引起網民注意，此時經理人Kim也發現到她。提到鋼牙模特兒的經歷，她形容初時自己好介意露出鋼牙，箍牙笑起上來樣子又怪怪的，慢慢她也豁出去。有否問過古天樂為何選中你？她笑說：「我仲未見過佢本人，（想同古仔一齊拍戲？）都想試，電影可以試到其他角色，如果成世流流長淨係做自己會好悶，（演父女？）都好呀，父女互動仲多，任何演出機會都想！」她又笑說，眼中父母都是靚仔靚女：「我一定係遺傳父母嘅強大基因。」

未入公司前，已經知道公司的藝人都好勁，她說：「好似Mandy，我有睇佢拍MIRROR成員Edan嘅MV，好靚女又專業；ANSONBEAN可以好自信咁唱歌跳舞，覺得好大膽。我對鏡頭好怕羞，好想做到佢哋咁勁。」笑言若師兄不嫌她蠢好想跟他學跳舞。

現時修讀副學士平面設計課程第一年，平時愛自己配搭，不想局限日系少女風，她說：「反而我比較少着粉紅色，鍾意試多啲唔同類型，衣着好睇當日心情，心情好可能着得sharp啲，平日返學就好Hea。」同時兼顧學業和工作，覺得時間自己遷就，不會出現撞時間問題，慶幸自己選修的學科不需要考試，沒有考試壓力，但換來是海量功課，笑言近月晚晚通宵沒有好好睡過一覺，每晚做到凌晨4、5點，朝早9點就返學，自認性格執着，寧願少睡也要做好。她並分享一個貼士：「我會將所有嘢變得好玩，可能有時要做唔鍾意嘅poster，我會揀自己鍾意嘅內容做，成件事就變得好玩。」

Profile：

名字:林熙彤(Hazel)

年齡:18歲

學歷:副學士設計課程

髮型:Haffman@Yonda Hair

服裝:INITIAL Fashion

場地:足跡書局