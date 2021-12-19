全民造星IV︱同Jer被傳緋聞被圍插　Alice：當睇唔到！

《全民造星IV》今日（19日）舉行記者會，20強參賽者現身表演及拉票，之前跟MIRROR成員Jer（柳應廷）傳緋聞的Alice（許寶恆）表演跳舞，心情似未受影響，受訪時問到傳聞，她斬釘截鐵地說：「都係假，所以冇乜回應。我同佢私下冇聯絡，比賽後亦都冇見面，之前只係喺工作群組傾偈，唔知點解有咁嘅傳聞。（緋聞傳出後，有冇搵過對方傾？）冇聯絡，反而（經理人）Wing有同我傾。（搵你照肺？）佢叫我唔好驚，佢好清楚我同佢（Jer）之間只係老師同學生關係，佢叫我唔好衝動，佢怕我唔開心。（傳Jer因為你而同女友分手？）我唔係好清楚佢哋嘅感情事，我亦唔識佢女朋友。」

講到感情狀況，Alice表示現時單身，之前有拍拖，但參加比賽後已經分手，是幾個月前和平分手，比起Jer事件更早發生。問到有否因此事而被粉絲攻擊？她坦言：「支持我嘅都好信我，都有其他人入我嘅社交網鬧我，我當睇唔到。（有冇影響心情？ ）有影響，頭一兩日有唔開心，依家專注比賽。」

Candy生日願望加入女團

另外，今日（19日）是其中一位參賽者Candy（王家晴）的19歲生日，獲現場粉絲向她獻唱生日歌，她表示感到開心又特別，可以跟粉絲見面及一齊慶祝，問她會有甚麼慶祝活動？她說：「今年冇乜，前一晚同屋企人食飯，一陣會去粉絲幫我做生日應援嘅地方打卡，因為最近都忙於準備總決賽表演嘅項目，可能過咗比賽先慶祝。（生日願望係加入女團？）其中之一。（有冇信心入？）睇吓（經理人）Wing想唔想揀我，我個目標係總決賽做好自己嘅項目，畀大家睇到我嘅突破同新嘗試。」

三甲肯定會加入女團

《全民造星IV》女團經理人戴穎（Wing）受訪時透露決賽當晚三甲會加入女團，但女團人數待定：「我自己係想10個人之內，但的確好多變數，比賽後我哋會舉行閉門會議，大家會決定其他女團人選，96位參賽者都在考慮之列，但我覺得20強參賽者會優先考慮。（做女團要有咩條件？）人氣、表演行先，同埋考慮佢哋擔當嘅角色。（有咩人負責開會挑選？ ）台前幕後有同佢哋相處過嘅人，同埋一定要每集都有睇過。我自己當然有心水。」她稱預計明年初會宣布女團成軍，問到是否會隨即開騷 ？她說：「籌備中。」