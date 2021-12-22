【王力宏離婚風波】Yumi驚傳自殺 友人爆吞藥送醫洗胃急救
2021年12月22日 10:40
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組合BY2成員、現年29歲的Yumi（孫雨）最近捲入王力宏離婚事件，她日前表示報警遭誹謗，李靚蕾叫Yumi給她警察的電話，她可以提供證據，及後Yumi就事件發聲明承認曾在王力宏婚前談戀愛，惟李靚蕾隨後上載一張疑似Yumi以全裸頭像與王力宏對話的Whatapp截圖，「蕾神」完美K.O Yumi（相關新聞：https://bit.ly/329ZzNX），之段Yumi就未有再就事件發聲。不過今日傳出最新消息，友人指Yumi吞藥送醫，還將照片上載社交網。
Yumi友人在社交網發文，並Hashtag了王力宏：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！@王力宏 你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出甚麼事情，我絕不原諒！！！！ 」不過Yumi友人附上的照片中，沒有Yumi的正面相，而名字等資訊一概遮蓋，僅沒有遮蓋29歲字眼。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
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