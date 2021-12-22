【王力宏離婚風波】Yumi驚傳自殺　友人爆吞藥送醫洗胃急救

Yumi友人在社交網發文，並Hashtag了王力宏：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！@王力宏 你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出甚麼事情，我絕不原諒！！！！ 」不過Yumi友人附上的照片中，沒有Yumi的正面相，而名字等資訊一概遮蓋，僅沒有遮蓋29歲字眼。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626