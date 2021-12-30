「龔水」咁快離婚？張景淳宣布暫別《愛．回家》

藝人呂慧儀和張景淳在《愛．回家之開心速遞》的「龔水戀」終於修成正果，這對CP成功入屋，甚至有應援團為他們舖蓋地送上祝福，2位主角日前更安排60多位粉絲，齊齊見證他們大婚之喜，相當誇張。不過，張景淳在社交平台做直播時，突然宣布「龔燁」將暫別劇組，消息震驚不少粉絲，感到錯愕和可惜，張景淳深夜開Live時，吸引不少入戲太深的粉絲收看，兼為「龔水」送上無限祝賀。

期間有人問到故事會否發展到生BB繼後香燈時，張景淳沉思數秒後以英文回答：「Probably not（大概唔會），同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」之後有粉絲問3月會否有龔燁的戲份時，他則表示：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見番。」

此語一出粉絲瘋狂留言表示大感不捨，張景淳表示：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。亦希望每一位都可以重新得到快樂，包括我自己。」在長達一個多小時的直播中，他未有交代離開劇組真正原因，至於何時重返劇組，他亦語帶無奈地表示「唔知道」。未知是否與早前有傳他和「大小姐」林淑敏成為兩大「遲到王」而令高層曾勵珍（珍姐）十分憤怒踩落錄影廠訓話一事有關。《愛》劇監製林建祥回覆東網，否認張景淳離開《愛》劇，他只是有數集冇出現。