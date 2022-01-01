張馳豪中學時代係風頭躉　輟學做歌手冇後悔

「聲夢」學員張馳豪（Aska）喺無綫青春新劇《青春本我》入面飾演校草，深受女同學歡迎，打趣問到佢讀書時期係咪成日都收到情信、女同學同佢告白？佢怕醜笑話唔多，中學時期都可能只係被告白過一次，不過都可以話係風頭躉︰「除咗有參加歌唱比賽、無伴奏合唱團、籃球隊、排球隊、沙排隊、羽毛球隊、田徑跳高、短跑，我係好好動嘅，所以就咩校隊都有份玩。」

Aska話拍劇令佢好似返咗去中學時期咁，嗰時成個人都好Free、冇憂慮、精神狀態好天真爛漫、好開心，真係好懷念。提起佢為咗參加《聲夢傳奇》，決定停學喺美國飛返香港，原來佢依家直頭係放棄咗個學位︰「退咗學，因為我想試吓呢個行業先，依家做緊自己好鍾意嘅嘢，讀書係活到老學到老，可以遲啲返去讀都可以，相反，我覺得（做歌手）呢個機會遲啲就真係唔得啦！一瞬即逝！」

做呢個決定都諗咗好耐？Aska坦言邊參加比賽、邊讀書好難兼顧，最後揀咗停學，不過到依家都冇後悔，亦好多謝屋企人好支持佢︰「屋企人初頭係當畀我試一試嘅心態，見到我有辛苦過，但後尾見我做得開心、又有小小成績，咁就覺得我可以放手去做鍾意做嘅嘢，我係好感謝佢哋！」