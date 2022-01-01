本日日本：北海道人氣小熊火鍋　東京有得食！

曾於日本TikTok上獲得280萬點擊率而引起熱話的札幌一人火鍋「北海道Menkoi鍋 小熊溫泉」（北海道めんこい鍋 くまちゃん溫泉），近日於東京涉谷開設分店而再度成為焦點！該店的火鍋有甚麼特別呢？就是端上湯底時，鍋內坐着一隻可愛小熊，當湯滾時便會呈現小熊好像正在浸溫泉的樣子，為食火鍋帶來不一樣的治愈感覺！而小熊本身由食物纖維及膠原蛋白固定而成，加熱後會溶入鍋中，變成健康又美味的湯底。不同顏色的小熊代表不同口味，例如「療愈之湯」（豆乳湯）、「回復青春之湯」（韓式苦椒醬湯）、「美肌之湯」（雞骨膠原湯）、「黃金之湯」（鰹魚出汁）等，招牌Menu有由牛肉、豬肉、雞肉、雞丸及蔬菜構成的「北海道產特選Menkoi套餐」，飲品亦有超過70種選擇。就算未能親身到店舖享用，亦可到官網購買小熊火鍋湯底於屋企慢慢品嘗。

北海道めんこい鍋 くまちゃん溫泉 渋谷宮益坂店

地址：東京都涉谷區涉谷1-8-10 二樓

營業時間：11:00am~3:00pm；5:00pm~11:00pm