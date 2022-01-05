李政宰群起杯葛缺席　金球獎死都唔取消

因新冠以及變種病毒Omicron肆虐美國，多個本月以及下月舉行的大型歌影視頒獎禮均宣布延期或取消，惟獨是《第79屆金球獎》仍然照原定於香港時間下周一（10日）早上於美國洛杉磯舉行。

今屆金球獎歷盡風雨，去年初舉辦金球獎的荷里活外國記者協會（HFPA）遭受種族歧視指控，指協會成員欠缺黑人成員因而缺乏多元的聲音，其後協會承諾會大大增加黑人成員。不過眾星批評力度不足，其中女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）更「吹雞」呼籲眾星杯葛金球獎。而自1996年以來一直播放金球獎的美國全國廣播公司（NBC），亦宣布今年取消播放。而去年熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》雖然於今屆金球獎獲3項提名，其中包括劇情組最佳電視劇、男主角李政宰以及吳永秀亦角逐劇情組最佳男主角和最佳男配角。但近日韓媒有指李政宰亦會響應杯葛行動不會出席金球獎！

不過金球獎仍然會在沒有明星、觀眾以及傳媒參與之下繼續舉行，金球獎的官網將會直播頒獎禮。暫時未知將以怎樣形式宣布賽果。雖然不會有嘉賓參與，但據知他們仍會做足防疫工夫，包括出席人士必須打疫苗以及加強針之外，亦要接受核酸檢測。