造星IV｜COLLAR正式誕生　邊8位有份入女團？

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》上月25日總決賽由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）及Day（許軼）分別奪得冠、亞、季軍，直接奪得女團席位。而ViuTV今日（12日）在尖沙咀舉行《Hold Your Breath》Debut Stage記者會，正式宣布新女團組合誕生，一如東網之前預測，名單包括冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）外，其餘5位還有人氣王Ivy So（蘇雅琳）、WINKA（陳泳伽）、芯駖（李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）及Candy（王家晴），組成8人女團，團名叫COLLAR。

35歲的芯駖雖然是女團中年紀最大的一位，但舞功與女人味都滿瀉，有傳將會成為女團的隊長。而25歲的So Ching在《造星IV》被分配為A組，近幾年她都有為MIRROR成員伴舞。WINKA就於決賽當天演唱《母系社會》，大騷強勁唱功。Candy年僅18歲，她為籃球健將，走鄰家女孩路線，但又不失硬朗。而Ivy So決賽當日演唱《勿忘》，雖然實力麻麻，但仙氣打扮網民卻非常受落。另外，COLLAR今晚11時將會在社交網開live跟網民見面。