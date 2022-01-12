陳楨怡堅稱單身否定關係　周子揚晒情「肉」短訊反擊

前港姐陳楨怡（Celina）口說和拍拖4年的圈外男友Andy愛到白頭，但卻被讀者爆料指她收埋「隱形男友」周子揚秘戀年半，而Celina堅持和周子揚只是朋友，不是事實的不作回應，當問到周子揚自稱是她「正印男友」時，她只回覆一句：「I am single。（我是單身）」言下之意是和男友分手了，但沒清楚交代是否Andy抑或周子揚。

對話截圖佐證

今日（12日）周子揚再接受訪問，他表示想回覆Celina一句：「You are complicated。（你個人好複雜）」講到Celina堅持和他只是「認識嘅朋友」，他說：「依家我哋係嘈緊交囉。」問到他和Celina已分手？他就指：「我哋係好甜蜜，感情好穩定，未試過嘈交。」為了所言非虛，在東網記者的要求下，提供與異地相隔中的Celina甜蜜對話截圖，圖中兩人「BB來、BB往」，互問「做緊乜」等，他說：「喺1月1日元旦時，佢仲send message畀我，叫我『BB』，祝我新年快樂，又話掛住我，佢臨去內地拍劇時，又攬住我喊，話好唔捨得我。」

43吋「擎天腳」解相思

他又說Celina曾表示因為怕黑，所以兩人通宵視像，他還擔任「陪瞓員」：「佢話喺內地瞓覺怕黑，唔敢熄燈，我咪係嗰個同佢通宵視像，隔空陪佢瞓覺嗰個囉，搞到凌晨3、4點都冇得瞓呀。」他還冧爆收到「女友」的「專屬福利圖」，有情又有肉睇，指Celina覺得他視像時的樣子「好得意」，所以將畫面截圖，還加兩張43吋「擎天腳」照片，再傳給他以解相思。

一忍就年半

問到Celina是否意味和Andy分手？周子揚則謂：「我唔清楚佢有冇同Andy分手，但我希望佢承認我呢年半嚟默默為佢付出嘅『正印』。」又指當初因為太愛Celina，就算知她和Andy未分手也甘願忍受，可惜：「我忍，但一忍就忍咗年半。」