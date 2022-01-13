COLLAR被質疑「抄襲6宗罪」　女版ERROR隨時誕生？

ViuTV新女團COLLAR昨日（12日）強勢出道，8位成員Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）無論樣貌、身形和實力即成為熱話，其出道新歌《Call My Name!》更勢不可擋炒熱樂壇。不過，有網友發現歌曲甚有韓國組合Stray Kids作品的影子，而《Call》的Poster更與韓國組合NCT的專輯《Resonance》概念照同出一轍。另外，COLLAR其中一張組合造型照，而被指與韓國男團EXO的造型照十分相似，實在太巧合。

與此同時，COLLAR於昨日（12日）發布會嘅演出，亦被指有抄襲日本動漫《JoJo的奇妙冒險》之嫌，有網民指當日So Ching粉紅色西裝造型，與《JoJo》第六部的女主角空條徐倫一模一樣，甚至指COLLAR於台上的企位、站姿，也似足《JoJo》。至於COLLAR的Logo，就被指與韓團少女時代的Logo相似。

另外，有傳ViuTV有意打造另一隊女子組合「DOLLAR」，似足女版ERROR，有傳成員包括Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）、Win Win（楊安妮）、 Ash（鍾卓穎）、Sica（何洛瑤）以及超酸（陳昭煊）。除了超酸之外，Yoyo、Alice、Win Win已分別在IG更改個人資料標明是ViuTV藝人。