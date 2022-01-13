【營事檔案】糖醋多春魚　高鈣滋味

糖醋汁製成的菜式包括糖醋排骨、糖醋豆腐、糖醋蝦球及糖醋肉等等，酸酸甜甜的口味，大人小朋友都十分喜愛，加上脆脆的麵衣，是被受歡迎的家常菜。今次揀用了偏韓式的做法，利用青瓜、洋葱及紅椒片作為配菜，配上多春魚，在傳統的基礎上加上新變化。

多春魚高鈣有益

多春魚的魚骨是可食用的，因此可提供豐富鈣質。鈣質是製造骨骼的主要元素之一，大部分都被儲存在骨骼及牙齒中。如果長期鈣質攝取不足，在發育時期的兒童及青少年會容易引致發育不良。而成人隨着年紀老邁或婦女更年期後，骨質會慢慢流失，因而變得脆弱，導致骨質疏鬆。。

動物的鈣質來源不能用喝的

既然鈣質對我們十分重要，很多人就會想起平時常飲的豬骨湯、魚骨湯以攝取鈣質；但其實骨湯等並不能提供我們每日所需的鈣質，因為豬或魚的骨骼鈣質雖高，但即使長時間加熱後，骨並不會分解而釋出鈣質到湯中，反而肉中的脂肪就會溶到湯中。因此一碗豬骨湯或魚頭湯的主要營養就是脂肪及蛋白質。除了在奶類製品、蔬菜或豆類果仁類中能吸收鈣質外，能食用的骨都是鈣質的來源，例如今次所用的多春魚，蝦米及白飯魚。

【糖醋多春魚】

材料：

多春魚 300克

紅椒 半個

青瓜 半根

洋葱 半個

調味料：

木薯粉 適量

糖 3湯匙

白醋 3湯匙

茄汁 2湯匙

喼汁 2湯匙

做法：

1.多春魚洗淨，沾上木薯粉等待5分鐘，備用。

2.多春魚用氣炸鍋以180度炸10分鐘後備用。

3.紅椒、青瓜及洋葱切塊備用。

4.在鍋中加入糖、白醋、茄汁、喼汁、150毫升水、紅椒、青瓜及洋葱煮至汁變稠。

5.最後加入已炸好的多春魚拌勻後即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。