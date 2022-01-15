年度十大女性︱李靚蕾都美竹入圍惹爭議

王力宏與前妻李靚蕾因家事搞到滿城風雨，女方還連環爆王力宏的私生活不檢點兼性上癮，言論充滿爭議，不過內地有媒體近日公布「年度十大女性」名單，李靚蕾與踢爆吳亦凡淫亂私生活的網紅都美竹均入選，該媒體表示選出二人的原因是，一個揭開家庭內部存在的算計，一個則是披露明星與凡人親密關係的不平等，藉此選擇與男星們割席，爭取屬於自己的利益，引發社會一連串討論，雖然稱不上是「完美受害者」，也不一定算是獨立女性，但因為她們讓大眾關注，讓兩男的惡行得以被公開，才能令關係中弱勢的一方，有機會避開身邊難以察覺、有毒的情感操控和經濟壓迫。

不過由於名單還包括在貧困地區創辦免費女子高中的張桂梅校長、大陸第二位女太空人王亞萍，有人認為李靚蕾及都美竹與這些人齊名根本是荒唐至極的事，結果引來網友連環炮轟，質疑她們未夠資格成為「年度十大女性」，結果該媒體於不堪外界輿論壓力下，已將這篇文章悄悄刪除。

王力宏改手機號碼

此外，日前王力宏帶住3位猛男返家探望孩子失敗後，網友曾質疑他何不敢單獨回家探望孩子，有指早於李靚蕾幾篇毀滅性發文後，王力宏已對前妻失去信任，兼且產生很強的戒心，近日索性連手機號碼也更換，寄望能於第三方陪同下，重新返家看孩子，以防備李靚蕾有任何突如其來的舉動，屆時第三方在場可以作證。