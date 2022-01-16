【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十四

辛丑年辛丑月己巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時

宜：嫁娶、動土、立約

忌：出行、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：為迎合別人而改變自己，有可能自討苦吃。

金牛座：有未完的工作，若不處理，無法玩得安心。

雙子座：知人口面不知心，輕易相信陌生人會有麻煩。

巨蟹座：人靠衣裝，宜給自己換形象，淺黃色助開運。

獅子座：忠言逆言，貿貿然出言反擊，只會失去朋友。

處女座：對別人噓寒問暖，易爭取好感，帶旺愛情運。

天秤座：人氣旺，多用深灰色，你的言行易取信於人。

天蠍座：趁周日到郊外玩，可令心境開朗，帶來好運。

人馬座：運氣一般，與人競爭難突破，易陷入劣勢。

山羊座：人際交往易出現意見分歧，切忌獨斷獨行。

水瓶座：欲速則不達，謀事不可急，以免自亂陣腳。

雙魚座：應酬上的花費可視為投資，效益會漸漸展現！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）豬 健康差

鼠：事業運上升，求職易成功，宜好好把握。

牛：自信心比平時強，事業有望更上一層樓。

虎：人氣欠佳，易被人誤會，甚至爆發衝突。

兔：財運一般，不利投資，小心因財失義。

龍：少說話多做事，低調可令人遠離麻煩。

蛇：感情關係現暗湧，坦誠交流助平息風波。

馬：做事高效，從事銷售工作易取得好業績。

羊：有坐言起行的魄力，可在職場贏得掌聲。

猴：判斷力強，即使遇上麻煩也能輕鬆擺平。

雞：工作順利，不妨抽空做運動，鍛煉身心。

狗：運勢平平，保持低調謙遜，可趨吉避凶。

豬：是日沖煞，健康運稍遜，易患消化不良。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不再做月光族的家居風水

財乃養命之本，現在不少年輕人未到月底就花完薪水，他們與父輩勤儉節約的消費觀念不同，喜歡追逐新潮，扮靚買靚衫，只要吃得開心，穿得漂亮，想買就買，根本不在乎錢財，「月光族」的稱號因此而來。「月光」雖然好聽，但如果不及早更正這種行為，只會讓自身的財運愈來愈差，若不想自己變成月光族，就需要調整家居風水。

1.牆壁有裂縫

家中牆壁出現裂縫，意味着風水有缺口，對財運具有很大影響，容易使屋主失去靠山，貴人運和事業運亦會大受影響。若家中有這種情況出現，要及早修補！

2.家中鏡子太多

鏡子的風水作用主要於化煞，如果家中鏡子太多會帶來反效果。在風水學上，鏡子屬陰寒之物，太多會導致室內的光線路徑多變複雜，阻礙家裏的聚氣，因為家中「氣」不足是不能聚集起來，對財運會有巨大的阻礙作用。不想做月光族的話，就要馬上扔掉多餘的鏡子。

3.家中雜物過多

風水環境講究的是「氣場」流通，只有在足夠的空間內，「氣場」才能流通起來，做到風水上的「藏風聚氣」。而家裏堆積了很多雜物，會堵塞家宅的氣口，讓氣運無法流通，久而久之，屋內的氣場會逐漸形成「衰」、「死」之氣，不僅會影響家人心情，還會導致財運和事業運倍受阻滯。