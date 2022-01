新歌同男伴舞親熱　孝琳自爆美國受訓每日都喊

韓國4人女團SISTAR於2010年以歌曲《Push Push》出道,憑性感形象及歌唱實力獲得大眾喜愛,橫掃多個新人獎,其後推出的《Give It To Me》、《Touch My Body》及《Shake It》等歌曲亦唱到街知巷聞,可惜組合最後不敵七年之癢,於2017年宣布解散,成員各自作個人發展,其中孝琳近日推出新歌《Layin' Low》,因舞步十分大膽而引起網民熱議。

31歲的孝琳出生時因為患有膽道封閉症,接受了長達10小時的手術治療,最後要切除膽囊才救回性命,她在學生時期因為皮膚較黑及頭細而遭同學取笑是「外星人」,令她感到十分自卑,不過她出道後,健康膚色就成為她的魅力之一,作為隊中主音的她亦是圈中有名的「巨肺女歌手」,唱功受到廣泛肯定。她於2017年2月簽約荷蘭電子音樂廠牌Spinnin' Records,成為第一位簽約該公司的亞洲歌手,同年9月宣布不續約韓國Starship事務所,組合正式解散。

之後她先後推出《To Do List》、《Dally》及《SEE SEA》共3首單曲,並在日本、台灣及韓國舉行見面會及演唱會,而她於本月12日推出新曲《Layin' Low》,請來曾與她合作的男歌手周永及饒舌男歌手Mommy Son填詞,而MV被列為「19禁」(19歲或以上人士方可觀看),片中孝琳與男舞蹈員大跳貼身舞,有不少親熱鏡頭,身穿露臍裝及超短熱褲的她擘髀又趷蘿,大晒完美S身形。

而孝琳近日公開與憑節目《Street Woman Fighter》爆紅的編舞家崔孝真一起欣賞MV的短片,崔孝真看了片段後大讚孝琳很性感,又指她的舞蹈實力比之前進步不少,孝琳就說:「我去美國學跳舞時每日都喊。」崔孝真便說:「努力沒有白費呢。」