超卓汽車頒獎巡禮：卓越高性能豪華電動跑車─Porsche Taycan

超跑新寵 長氣續航

保時捷（Porsche）推出的車型向來以豪華及高性能掛帥，當然旗下首款推出巿場的電動跑車Taycan亦不例外。Taycan家族成員眾多，全線均配備800V電壓系統及智能熱管理系統，繼旗艦性能Turbo S、Turbo和4S後，後驅型號Taycan亦已接續抵港。

800V電壓系統 後輪驅動

新抵港的Taycan屬家族中的入門級成員，跟其他家族成員一樣內建4D底盤控制系統、800V強勁電壓系統和智能熱管理系統，並標準配備起步控制（Launch Control）超增壓模式及PASM保時捷主動式懸掛調整系統。不同的是採用後輪驅動設定，一具電動馬達及雙速波箱均安裝在後軸，續航表現可說是家族中最佳。它提供79.2kWh及93.4kWh兩種性能電池版本選擇，前者綜效馬力及續航力分別為408ps和431km（WLTP）；後者綜效馬力及續航力則達476ps及484km（WLTP）。至於0~100km/h加速力及極速，兩者被設定為5.4秒及230km/h，足以滿足大部分跑車迷要求。若使用香港目前的DC直流充電站快速充電，僅需約1.5小時便由0%充至80%；若選配僅於Taycan可選用的22kW Wallbox以中速充電，不用5小時便可為跑車充滿電。

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