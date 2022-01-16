恒基地產7大商場呈獻　H·COINS會員加碼新春祝福

【營業資訊】最新防疫措施令外賣需求上升，恒基地產旗下7大商場「H·COINS綜合會員計劃」再推出相關優惠措施支持備受影響的餐飲商戶，並鼓勵會員前往參與商場消費。早前（1月13日）已經向所有H·COINS會員送上HK$20恒基地產旗下商場餐飲電子禮券乙張，電子禮券可於晚上6時起到超過100間參與商戶使用外賣自取餐飲服務，冀與大眾同心抗「逆」！

此外，由即日至2月3日推出以日式傳統新年為主題的利是封套裝。是次推出的利是封套裝，結合多款日本緣起物元素如達摩不倒翁、水印如意結、祈願繪馬及御守等，設有特別版 —「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」及標準版—「御守造型利是封」，與大家喜迎虎年，迎春納福！H·COINS會員只需於H·COINS手機應用程式內以1,888 COINS或688 COINS即可免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」乙套（附3款御守造型利是封，共12封）或「御守造型利是封」乙套（一套3款御守造型利是封，共12封），並可自選到就近 H·COINS參與商場領取。和風主題又別具氣派的利是封盛載窩心祝福，新一年定必幸福美滿。

H·COINS會員尊屬新春餐飲利是詳情：

派發日期：2022年1月13日

參加辦法：只適用於2022年1月12日或以前成功登記成為H·COINS會員。電子禮券由系統於2022年1月13日起陸續自動發放至合資格會員「我的錢包」內，有效期至 2022年2月28日。

*參與商戶詳情請參閱H·COINS網頁或手機APP內的「電子禮券參與商戶」。

H·COINS會員專享賀年禮遇「新春祈願」禮品換領詳情：

換領日期：即日至2月3日或換完即止

換領時間：中午12時正至晚上10時正

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

參加辦法：會員先於H‧COINS手機應用程式內憑指定COINS換領，然後到已選擇之商場禮賓部或會員專區領取。

*禮品換領名額有限，先到先得，送完即止。