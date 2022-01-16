【應節盆菜撈起1】外賣意頭菜　撈到風山水起又盆滿缽滿

臨近農曆新年，仲要禁晚市堂食，團年飯開年飯除了午市堂食外，只能外賣回家開餐，想一家人圍埋舒舒服服享用團年飯，應節又富意頭的盆菜及撈起可以話係不二之選，一於揀啱心水預訂番個返屋企團圓迎新歲喇喂！

酒店級山珍海錯

多款撈起任君選擇

很多人、尤其是生意人都喜歡團年飯食撈起，貪其有愈撈愈旺、風山水起的好意頭，而帝港酒店集團就由即日起至2月28日期間，推出多款新春撈起（4位用）外賣及外送餐單（需1天前預訂）。由集團區域中式廚藝總監江肇祺師傅注入喜慶元素、糅合傳統與創意而成，一共6款包括金龍獻瑞（風生水起龍蝦撈起）、鳳凰報喜（鳳凰煙鴨鴛鴦撈起）、竹報平安（雲南鮮菌蟲草花撈起）、家肥屋潤（金豬鮑魚齊齊撈起）及嘻哈大笑（元貝帶子蝦球撈起）。每款均有葱油海蜇、蜜餞子薑、惹味薄脆、鹽酥花生、溫室青瓜、黑白芝麻等。「主角」有葷有素，以「金龍獻瑞」為例，以龍蝦做主角，選用原隻8両重本地乳龍蝦，配上墨魚籽、三文魚籽及蛋絲等，色彩繽紛夠喜慶，食時淋上大廚秘製的柚子汁，味道清新之餘更有助提升味道層次。

矜貴葷素有得揀

酒店及服務式住宅One-Eight-One繼早前推出了冬至盆菜後，農曆新年再下一城，於1月26日至2月28日期間推出新春節慶「富貴鮑參花膠盆菜」（有6位及10位）及「喜慶珍菌全素盆菜」（供6位用）外賣（需2天前預訂）。前者選用16種豐富上乘食材炮製而成，包括原條南美海參、原隻8頭澳洲鮑魚、花膠、白胡椒中蝦、特級蠔豉、南乳豬手、自家製黑毛豬叉燒等；後者則是一款健康佳餚，用上9種精選珍菌及8款新鮮蔬菜，如姬松茸、羊肚菌、牛肝菌、本地南瓜、澳洲青露筍、秘魯白露筍、荷蘭紫椰菜花及黃金椰菜花等。另有6位或10位用的「鮑魚發財聚寶盆菜」，用上13款食材包括原隻8頭澳洲鮑魚、白胡椒中蝦、特級蠔豉、白切三黃雞、自家製黑毛豬叉燒等，珍饈百味，令人回味。於1月20日前預訂可享95折優惠，訂購任何兩個盆菜或以上更享9折優惠。

以鮑魚做主角

富豪酒店今個農曆新年就用鮑魚做主角，炮製出極品鮑羅萬有盆菜（6位用）或原隻3頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用）及上珍菌原隻素鮑齋盆菜（需2天前預訂）。鮑魚盆菜選用澳洲原隻三頭湯鮑魚、上湯焗龍蝦、14至15頭花膠及海參等烹調製作；而素盆菜則選用原隻素鮑、羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌等炮製，低脂、高蛋白、高纖及高膠質之選。由即日起至1月31日於酒店網店預訂鮑魚盆菜更可免費獲一盒椰汁桃膠凍糕，預訂素鮑齋盆菜則可免費獲贈一盒金玉滿堂素糕。

矜貴滋補食材

灣仔香港萬麗海景酒店的中菜廳滿福樓由即日起至2月8日期間推出「吉祥賀年盆菜」（供堂食及外賣，以位計，最少4位起，需2天前預訂），用上多款矜貴食材炮製，包括25頭花膠、原隻鮑魚、原粒瑤柱脯、海參、北菇、蠔豉、蝦球、燒鵝、髮菜、鵝掌及精緻的「福」字蘿蔔等，現時於網上預訂還可享折扣優惠呢！

餐廳食府意頭滋味

大小家庭都啱食

連鎖酒家美心由即日起至2月15日推出多款喜慶粵饌，其中的鮑魚花膠好市盆菜就有4位、6位及12位用之選，每盆用上原隻鮮鮑魚、特級蠔豉、日本元貝、鮑魚汁燜花膠等，還有不少矜貴好意頭美食如髮菜球、滷水豬脷、南乳花生燜豬手等，香濃惹味；指定信用卡更享85折優惠呢！

超足料團圓之選

由連鎖餐廳太興推出、足8至10位用的「極品鮑參花膠至尊盆菜」（需3天前預訂），用上21款食材包括原隻蠔皇鮑魚、紅燜花膠、瑤柱蠔豉福袋、燒肉、海參、燒鵝等炮製而成。品牌還同步推出6位用的「鮑魚豐盛盆菜」及12位用的「極品鮑魚開心大盆菜」；於1月23日或之前可以優先價預訂添，抵食！

性價比高之選

去年首次推出盆菜即在一個月內售逾千盆的深仔記，今年再接再厲，推出新春自家製盆菜（需3天前預訂），有2人、4人、6人及12人分量之選，由不用HK300起有達18款食材，包括鮑魚、乾瑤柱、花膠、髮菜、金蠔、豬皮、魷魚、牛腩、牛筋、豬手等，另送火鍋湯底，有經典清湯或秘製麻辣湯供選擇，食完盆菜可以繼續圍爐打邊爐，慢慢歎！

超多優惠有買趁手

連鎖快餐店大家樂今年亦有推出新春盆菜（需2天前預訂），包括鮑魚瑤柱福袋盆菜（10至12位用）、鮑魚花膠海參福袋盆菜（6位用）、原粒瑤柱福袋盆菜（6位用）；更同步推出盆菜宴套餐如10至12位用的金玉滿堂盆菜宴，有鮑魚瑤柱福袋盆菜、百花釀蟹鉗、素冬菇雜菌燴伊麵或臘味糯米飯及杞子桂花糕，非常豐富。品牌還推出多項優惠，包括訂滿HK1,000送HK50現金券、網上訂滿HK$660送HK$100美食折扣券、於1月23日或之前訂購鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）或鴻運盆菜宴或金玉滿堂盆菜宴即送2套HK$100四市優惠券，會員訂盆菜滿指定金額送百花釀蟹鉗一份（數量有限）、送賀年糕點67折優惠碼，以及用指定信用卡享低至72折優惠、訂滿指定金額更享免費送貨服務等，優惠超多！