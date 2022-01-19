婚禮提前舉行！碧咸大仔布魯克林7億豪宅迎娶富二代

英國前球星碧咸（David Beckham）與「辣妹」老婆Victoria的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham），2020年7月宣布與影星女友妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）訂婚。原本婚禮於去年9月舉行但因疫情而改期，押後至今年舉行。而近日有傳婚期已定，將提前於今年4月9日舉行！

英國傳媒指準新娘已揀好婚紗，屆時將會穿由Valentino品牌的婚紗出嫁。有消息指妮歌娜之前與造型師飛抵意大利羅馬試婚紗，已揀好兩套婚紗及晚裝。而即個婚禮將賣給國際時尚雜誌《Vogue》獨家直擊，由於照片版權已賣，一眾賓客已獲通知屆時在婚禮上嚴禁拍照。而布魯克林的兩位弟弟羅密歐（Romeo）和告斯（Cruz）將會擔任伴郎，妮歌娜的冰上曲棍球球員哥哥Brad則會反傳統擔任妹妹的「首席伴娘」。雖然之前有指他們打算於雙方位於英美兩地的大宅舉行婚禮，但有指他們已決定改在女方億萬富豪的父親Nelson位於美國佛羅里達州的7.6億港元海邊超級豪宅舉行婚禮！

據知一眾圈中好友包括美國超模Gigi Hadid、女星Nicole Richie、「地獄廚神」Gordon Ramsay夫婦等都會出席。不過布魯克林「契爺」樂壇巨星艾頓莊（Elton John）因為要舉行巡唱而不能夠出席。雖然妮歌娜的父親曾為美國前總統特朗普（Donald Trump）打工，但有指特朗普並沒有獲邀請出席婚禮。