疫情持續︱張敬軒8場演唱會延期至5月舉辦

由於第5波疫情持續,原定於紅館舉行的18場張敬軒的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》,第11場起合共8場全部延期。而今日(20日)英皇娛樂發出最新公布表示:「鑑於新冠病毒疫情至今仍然持續,為繼續配合政府的防疫/隔離措施,減少病毒經社區傳播的風險,我們暫定將原訂於2022年1月6日至1月10日及1月13日至15日(共8場)於香港體育館舉行之《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》延期至2022年5月舉辦,已購票觀眾請密切留意英皇娛樂官方網站,Facebook及Instagram平台相關的後續安排,將盡快於2022年2月下旬公布,在此主辦機構英皇娛樂集團及張敬軒先生感謝各方對軒仔的支持,我們會繼續努力,希望大家攜手做好防疫措施,讓疫情逐漸消退,我們十分期待之後各位樂迷及觀眾見面」。

張敬軒為慶祝入行廿周年,去年12月23日在紅館展開18場演唱會,掀起市民睇騷熱,軒仔早前已經演出10場,可惜第5波疫情來勢洶洶,為顧及所有觀眾及參與者的健康及安全,及配合政府防疫及隔離措施,所以英皇娛樂決定將演唱會延期。