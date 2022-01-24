日本抹茶入饌　提升「味」力

醇厚回甘的日本抹茶，一向被視為健康食材，除了用來沖泡茶湯，還可以入饌，做成各式美點。近日坊間不單有日本過江龍店抹茶店攻港，還有咖啡店推出抹茶新品，讓各位隨時隨地感受到茶香。

日本名店

當日本是第二個家的香港人，對當地的飲食名店如數家珍。來自日本東京表參道的THE MATCHA TOKYO，近日在銅鑼灣開設海外分店，店家於鹿兒島及京都宇治自設茶園種植有機抹茶，再打造成不同出品。店內有茶師駐場，以茶道方式沖泡JAPAN PREMIUM、KYOTO UJI、GOKO等原味抹茶，讓客人感受醇厚茶味。另外亦有多款抹茶飲品，包括加入抹茶、牛奶和咖啡的Matcha Espresso Latte，Matcha Lemonade有梳打水、糖漬檸檬漿和檸檬片等調配，清香酸爽。香港更推出限定的Matcha Latte Float，抹茶上加北海道牛乳雪糕，香滑清甜。甜食方面，有抹茶軟雪糕、檸檬啫喱芭菲和Matcha Milk Jam Croffle等選擇。最後還可以選購抹茶牛奶醬、朱古力等產品，完滿結束日本美食之旅。

限定甜美

喝一杯咖啡，配一口抹茶小點，同樣寫意。星巴克近日推出抹茶主題的飲品和美食，店內選用日本無添加糖醇香抺茶粉，打造出細滑的醇香鮮奶抹茶和特濃咖啡醇香鮮奶抹茶，除此之外，可選醇香抹茶流心牛角包、抹茶撻、抹茶朱古力蛋糕和抹茶芝麻雪芳蛋糕作配搭，感覺就更夾。