粉絲斥十萬生日應援　張景淳打卡答謝

傳因衰遲到會被飛出劇集《愛‧回家之開心速遞》的「龔燁」張景淳昨日（23日）41歲生日，向來「入屋度」高的他當然有大批粉絲力撐，而粉絲們為慶祝他生日，更斥資十萬元買下巴士站燈箱及尖東某大廈的外牆屏幕作生日應援廣告，並以「相信愛您定能飛」為主題，將以張景淳的名義捐錢到救援流浪貓狗的機構。

昨日張景淳親自到廣告前「打卡」並發文，感激一眾粉絲的誠意及愛護，他寫道：「還是那句Thank you!那些默默的、應援的、吶喊的、心中惦掛的、寫po的、寫stories的、寫信的、寫卡的、寫觀後感的、寫送暖字句的、長文的、point form的、畫畫的、弄相集的、送小心意的、送大心意的、大堆頭的，四人組的、二人組的、單支的、新的、舊的、大膽的、害羞的、一頭熱支持的、現身的、家中看着的、本地的、海外的、常見的、偶爾見的、沒法見在遠處的。。。。。。我記憶中有著1000種形式的您們，無論是誰，不變的還是那一句，我衷心的感謝，thank you」同劇的「大小姐」林淑敏及「細龍生」鄭世豪等都有留言，至於張景淳的另一半「熊若水」呂慧儀也有畀Like！