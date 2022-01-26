進化後再升級　Bora售價逾7億港元

俗語有云：一回生，二回熟。在遊艇業界，船廠跟同一間設計公司多次合作是平常不過的事，皆因彼此了解對方的要求，可做到精益求精。正如土耳其船廠Turquoise Yacht與英國著名設計工作室H2 Yacht Design是一對老拍檔，自2012年合力推出得獎遊艇「 Vicky」後，即以此遊艇型號為標準，研發出外形、長度及性能均有所提升的優化版，而最新推出的概念遊艇「Bora」，更是「Vicky」進化後的升級版，豪華程度令人期待，售價亦高達8,500萬歐元（約7.5億港元）。

加入百葉窗元素

2018年推出、船長77米的「Go」，是「Vicky」的進化版，而今次介紹的「Bora」則是「Go」的升級版，所以兩者的內部布局有相似之處，但船身長度延至81米，噸位則達到2,300GT，看起來更加宏偉。外形上，「Bora」採用充滿金屬感的白銀色，着重開揚度與運動感，特別加入百葉窗式設計，見諸於陽光甲板的傾斜擋風玻璃、後甲板的進氣口與上層建築的突出區域，給船身注入特殊紋理，美觀度與層次感均有所提升。

設有多個玩水區

外觀奪目之餘，「Bora」的另一賣點是娛樂設施豐富，當中以位於主甲板船尾的游泳池最為吸睛，面積7米×3米，被玻璃包圍，觀感一流，池邊更設有大型梳化，方便泳客享受日光浴。游泳池的下方是海灘俱樂部，其兩側及後方均設有可摺疊的平台，當三面同時開啟，活動空間更加寬敞。另外，遊艇設有兩個按摩浴缸，一個設於船主甲板，供船主私人享用，一個設於日光浴平台的桅杆後面，供其他客人使用，設計周到。

可供16位乘客入住

說到位於主甲板上方的船主甲板，除了私人按摩浴缸外，還設有室內休息室、酒吧區、戶外用餐區等等，而且船主專屬的套房內，更附有按摩室，設施一應俱全。另外，船上有5間客房和2間貴賓房，設於中央大廳前方，因此「Bora」可供16人入住。其他設施包括水療中心、健身房、蒸氣浴室、按摩室等等，無論好動好靜的朋友都不乏消閒好去處。

規格表

船長：81米（265ft）

船寬：13.5米（44ft）

總噸位：2,300GT

引擎：1 × MTU

航速：18.5節