【是日通勝】（一點居士）

農曆正月初三

壬寅年 辛丑月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：掃舍、祭祀、出行

忌：嫁娶、理髮、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、4、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：人緣運平平，自私行為要收斂，以免犯眾憎。

金牛座：花錢吃頓美食，可讓自己開心，掃走負能量。

雙子座：不適宜外出拜年，容易因一時失言而得罪人。

巨蟹座：好心着雷劈，人際關係複雜得令你心煩不已。

獅子座：好人有好報，有人以美食報答你，心情大好。

處女座：清除雜念，合理規劃日程表，可充實過一天。

天秤座：赤口日要謹言慎行，尊重別人，切忌一言堂。

天蠍座：擦亮眼睛留意身邊的人，有機會覓得好姻緣。

人馬座：遇到麻煩要保持冷靜和耐性，戴金鏈助開運。

山羊座：有偏財運，參加抽獎活動，或會有意外收穫。

水瓶座：和事老不是人人能擔當，強出頭會招惹麻煩。

雙魚座：煩惱與苦悶揮之不去，最好找信任的人傾訴。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）蛇 麻煩多

鼠：精力充沛信心足，機會從四面八方湧來。

牛：運勢平穩，但需要注意健康，保重身體。

虎：桃花旺，異性緣佳，單身者要好好把握。

兔：人緣運上升，易結識新朋友，有利事業。

龍：跟異性保持適當距離，避免爛桃花纏身。

蛇：是日沖煞，身心狀態下滑，易惹上麻煩。

馬：心情靚，與人相處融洽，受身邊人歡迎。

羊：偏財運大好，易有意外之財或收到禮物。

猴：精神稍遜，犯錯機會大，小心丟失財物。

雞：財運亨通，荷包進帳多，旺得令人羨慕。

狗：容易破財和犯錯，謹記小心駛得萬年船。

豬：心不在焉，意志力差，甚麼事都懶得做。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

新年開工吉日選擇

一年之計在於春，新春節慶，正是三陽開泰，冬去春來，大地萬事萬物回復生機。新春假期完結，正是大家為新一年努力搵食之始，選擇一個吉日開工最為重要。吉日開工，可以讓大家贏在起跑線，何來而不為？

選擇在吉日開工開市，面對客戶與工作時，流程順利，有助之後的工作進度，開年之事業基礎穩定，後續當然順暢。如果新春開市開工日子不好，會令工作與面對客戶時出現錯誤，上司與客戶的心情不悅，後續之工作自然是花費氣力修補，換言之，基礎不穩，浪費時間與資源。開工日子不順與吉利，通常影響約30天左右，之後的吉凶則是閣下之八字命運與風水先天問題了。

虎年開工吉日，先來說說年初四，這是大多數行業的開市開工之時，建議選擇巳時，即上午9時到11時。壬寅虎年之巳時，是全年的天乙貴人時。不過，此日沖馬，可選合馬的辰未時為修補。其他吉時如下：初七巳時吉，此日沖雞；初八巳時吉，沖狗；初十未時貴人吉，沖鼠。

屬猴的朋友，虎年犯太歲，正月又是沖猴，所以屬猴的朋友，開市開工必須選擇巳時，只有巳時與猴相合，修補年月沖猴之凶，最重要一點，巳時正是天乙貴人時。