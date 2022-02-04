催運結良緣　婚嫁有期

踏入了壬寅虎年，單身男女自然想桃花旺盛，成功脫單！即使已婚或有伴侶者，催旺桃花運亦可以增強人緣，幫助事業發展。玄學家林惠江師傅會講解今年的12生肖桃花運勢，以及催旺桃花的方法。

佳偶天成速成法

壬寅流年桃花神煞落在正北方，但有三煞星同到，令吉氣減去，故建議在當旺的東北方或主喜慶的正南方擺設桃花風水陣。想加強自身人緣桃花運，新春期間，應以擺設桃花為主，在正月份吉方位首選正南方，除了擺設桃花外，加埋適合自己生肖的增運鮮花相互配合，催旺桃花效果相得益彰，鮮花以1、8或9的支數為主，水瓶7日內換水一次。

新春後，同樣可擺設鮮花在正南方或東北方，如有對象合照相片，可放在鮮花旁邊；沒有的話，用粉紅色卡紙寫上自己及對方的名字亦可。和合二仙是掌管人世間感情的神靈，可同時擺放和合二仙神像，祈求保佑。

生肖 增運鮮花

虎 康乃馨

兔 向日葵

龍 紅掌

蛇 蘭花

馬 百合

羊 繡球花

猴 水仙

雞 牡丹

狗 鳳梨花

豬 菊花

鼠 劍蘭

牛 玫瑰

最旺桃花Top 4

肖兔朋友今年有「咸池桃花」、「太陽」、「天乙」三顆吉星，感情生活多姿多彩，是12生肖中桃花最旺的一員，只要好好把握，可展開一段美好姻緣。

增運顏色：藍色

今年肖牛朋友有大桃花星「紅鸞」駕臨，魅力爆棚，蜜運中的情侶可望共諧連理，單身一族有機會遇上一見鍾情對象，脫單有望。

增運顏色：粉紅色

肖羊人士有「月德」、「貴人」、「天喜」吉星照耀，有利人緣和情緣，與伴侶拉埋天窗是適當時機。單身者個人魅力大增，今年會遇上合眼緣對象，而且雙方關係發展迅速。

增運顏色：粉红色

肖馬人士今年與太歲合，加上喜獲「三台」吉星眷顧，已有穩定伴侶或已婚者，感情會更進一步；單身男女透過長輩或朋友介紹，有機會遇上心儀對象，發展感情。

增運顏色：綠色

脫單仍需努力

肖虎朋友犯本命太歲，又沒有人緣桃花星扶助，感情關係易生變，容易有分離，建議採用「聚小離多」的相處方式，有助維繫感情。

增運顏色：粉藍色

今年肖龍朋友沒有吉星相扶，感情生活有機會陷入原地踏步的僵局，單身者有孤芳自賞的傾向，談戀愛意欲不高。

增運顏色：粉紅色

肖蛇朋友今年的桃花運倒退，已有伴侶或已婚者會對另一半的言行產生微言，容易累積不滿，令感情關係日漸疏離。單身者可透過女性長輩介紹，有望遇上合眼緣對象。

增運顏色：綠色

肖鼠朋友今年未有桃花星扶持，感情發展難免較為平淡，若單身已久或經歷分手離合者，有原地踏步之象，不宜對展開新戀抱太大期望。

增運顏色：橙色

有望修成正果

今年肖猴朋友受太歲相沖，桃花運和感情運均較上年遜色，未婚者不妨考慮以結婚來沖喜，否則有可能出現爭拗頻繁的情況。單身者要提防桃花快來快去，勿太快投入感情。

增運顏色：黃色

肖雞朋友有「紫微帝座」、「龍德」吉星扶助，事業運更上一層樓，連帶桃花人緣運亦有所提升，單身者宜多主動、多溝通，有望覓得良緣。

增運顏色：黃色

今年肖狗朋友不乏交朋結友的機會，尤其是透過長輩介紹更有機會認識到心儀對象，多加溝通，便能水到渠成，有望修成正果。

增運顏色：粉红色

肖豬人士有「天德」、「祿勳」、「八座」吉星拱照，今年又與太歲六合，單身者可望結識心儀對象，甚至有機會展開異地情緣。

增運顏色：橙色