東方日報C1：新劇《隱門》幕後確診　展鵬智雯日日檢測

劇集《隱門》一名外判劇組人員及兩名無綫員工先後確診，將軍澳電視城惹爆疫恐慌！高層昨日開會急謀對策，並向內部發出通知，加強消毒地方，《隱》劇演員陳展鵬、黃智雯、湯洛雯及幕後工作人員亦即時接受檢測，不容有失！至於開劇中的視帝馬國明、黎耀祥亦坦言擔心，罩不離口。

新冠肺炎疫情繼續嚴峻，昨日確診個案激增至614宗，情況危急！大年初一至初三假期過後，無綫劇組已陸續開工，現時劇集《隱門》、《輕．功》、《法言人》、《愛．回家之開心速遞》都正在拍攝當中。前日，新劇《隱門》一名外判女道具工作人員證實確診，她於本月4日及5日曾到電視廣播城取拍攝用品，消息傳出後引起恐慌，因藝人拍攝時均不能戴口罩，完全「不設防」，故該劇台前幕後即時接受檢測，以策安全。

籲途人保持距離

無綫高層昨日開會急謀對策，並向公司各職藝員發出內部通知，稱已安排外景隊員包括所有職藝員進行快速測試，暫時大部分屬陰性，少數正等候結果。無綫為謹慎起見，前日已將外判值班道具人員曾逗留的電視城地方作深層清潔。

《隱門》男主角陳展鵬昨日受訪時表示，前日已到私家醫院做檢測，家中有小朋友的他坦言會分外小心：「少不免會擔心，我每日都做檢測，安心啲好，不過演員開工戴唔到口罩，真係要小心啲，平時出外景，有途人想同我哋合照，我都即刻戴番口罩，希望大家依家保持距離，未正式拍攝都唔會除口罩。」

取消高危外景

而黃智雯與湯洛雯昨日亦有為《隱門》開工，智雯說：「個工作人員係跟我哋組嘅，我冇同佢直接接觸，但安全起見都做咗快速測試，結果冇事。依家我每日Keep住做，咁樣會安心啲，亦會做足衞生措施，將風險減到最低。」湯洛雯前兩日都有開工，但戲份不多：「希望個同事冇事啦！我哋依家開工前後都會做檢測，盡量保持清潔衞生，做好自己先，其他安排就交畀公司處理。」

該劇監製王心慰表示，劇組已作出應變措施：「環境唔理想嗰啲拍攝，我哋都取消咗，依家調動緊通告，喺安全情況下先會拍攝，之後好多外景亦已取消。」

此外，昨日還有2名無綫員工先後確診，分別是工程部及Music Library職員，最後上班日期為1月31日及2月4日。工程部職員跟同住家人曾於本月2日及6日與確診親戚同枱食飯，昨日齊齊證實染疫，他於1月31日後已沒返回工作崗位，故工程部運作不受影響；而Music Library職員感染源頭不明，現在家等候安排。定於明日及後日於將軍澳電視城舉行的《不可能任務》記者會及《勁歌金曲》錄影暫不受影響，將如期進行。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：