戴祖儀草泥馬NFT火速售罄　淨袋500萬

最近娛樂圈掀起一股NFT的熱潮，好多藝人都加入戰團，投資有道的藝人戴祖儀除了收藏藝術品，也是圈中首批低調玩NFT的藝人。

東網收到讀者爆料，指戴祖儀的草泥馬NFT6888隻，在15分鐘內售罄，指她淨袋500萬元。祖儀回覆：「呢個project我都有份去玩同一齊投資，我係投資咗少少嘅，都真係好多謝好多唔同嘅投資者支持，的確係15分鐘賣晒，但我一定冇淨袋500萬，因為呢個project都有其他拍檔，入面仲有其他做嘢嘅人，唔係我自己一個拎晒啲credit，我都係佔少少一齊去玩啫。」

她坦言本身好鍾意藝術，所以一直都有留意，稍後也會用這個project再搞不同的藝術展覽，宣揚更多藝術，她說：「因為我哋內部嘅人都好有心，賺到啲錢都係放番落個pool度，繼續去發展個project，所以真係冇話確實賺到幾多。」

是否想開闢另一條財路？她笑說：「因為唔同project，佢哋想要嘅嘢都唔同，好多其他NFT嘅project賺完錢冇乜聲氣，我哋比較負責任啲，我哋有收入，但將啲收入放番落去運作，梗係希望會長遠喺財務上有新嘅發展，要好睇之後反應，但我哋會努力去嘗試。」