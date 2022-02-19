想食外賣有得揀1：多元化西餐

疫情平均每日過千單，除了限聚令，香港人又驚出外用膳會感染，又是外賣的時候。率先介紹西餐的外賣選擇，無論是親民的咖啡室，或是高級餐廳的餐單，甚至連創意的菜式都有，讓各位在家都可以優雅地用餐。

法式美食盒

法國菜的擺盤精緻，即使是外賣，都可以整理得漂漂亮亮。米芝蓮二星TATE Dining Room打造的網上美食平台date by TATE，逢星期二至六推出新款的時令ODE TO HOME美食盒，3層盒子內包括有麵包籃、4份頭盤菜式、1份主菜、1份甜品和飯後小甜店，第1層有魚子醬盒、蘑菇沙律、龍蝦、薯仔千層，中層的主菜有黑鱈魚或羊肉卷，第3層有各式甜品。精美盒子井井有條地擺放食物，無論在家享用或野餐一樣得，意猶未盡的還可以額外訂購糕甜享用。（2日前預訂）

西日Fusion

主打西日Fusion菜的生活概念店「HOW to live well」餐廳，最近就與「全日本大米及大米相關食品出口促進會」（J.R.E）合作，供應多款以優質日本米和清酒融入料理之中。餐廳由即日至3月10日期間，提供多款期間限定菜單（需1天前付款及確認訂單），分別是4或8人、12或24人外賣套餐，有沙律、前菜、主菜、意粉及意大利飯等，當中可選和風雜菜沙律配無花果乾、脆炸魷魚圈配他他汁、新西蘭黑安格斯西冷扒、金巴利汁慢煮雞胸、意式大蝦意大利麵或闊麵等。選購4或8人餐可享菊正宗 生貯蔵酒或しぼりたて生貯蔵酒一瓶；12或24人餐則享菊正宗 百默 純米大吟釀一瓶。

港式環球滋味

位於中環、以地道港式風味注入環球菜式的I-O-N，最近帶來全新午餐菜單，有墨西哥雞肉烤餅、香煎鱸魚、慢煮柱侯牛面頰肉、味噌烤比目魚和西班牙海鮮飯等，還有大澳凱撒沙拉、小食拼盤、叉燒醬鱈魚或IGable的原木盒下午茶等，外賣自取更享8折優惠，更可於指定外送平台選購得到呢！

酒店級意味

要數適合分享的西餐，意大利菜肯定是其中之一。尖沙咀金域假日酒店Osteria意大利餐廳推出新的外賣餐單，當中包括慢煮意大利雞沙律配松露芝士及蒜蓉多士、流心牛奶芝士配番茄沙律香草醬、煙三文魚伴朝鮮薊及焦糖洋葱。惹味旳薄餅有水牛芝士香草及番茄、意大利熏火腿薄餅配熏芝士雜菌及黑松露、四式芝士辣莎樂美腸及辣肉腸、帕爾馬火腿薄餅，主食有自家制闊條麵配燴牛尾汁及佩科裏諾芝士、蜆肉番茄蒜片橄欖油及辣椒扁意粉或馬鈴薯丸意大利番茄橄欖流心芝士等，最後來一客威尼斯風味軟芝士蛋糕，夠晒滿足。（2小時前預訂）

創意混搭

傳統的西餐固然精緻美味，加入創意烹調的Fusion菜式偶然都有驚喜。以淨化海鮮作主題的精品私房菜餐廳TABLE，高級食材配法、日、西班牙和港式等烹調手法，經常創作出有趣而矜貴的菜式，因應疫情，以往只能當堂食的主菜，現時都可以提供外賣，特別推介選用菲律賓蟹打造的膏蟹肉和蟹籽伴蒜香越光米，蒜香肉嫩。另一款結合中西技巧的脆皮黃油雞，先以當歸和香料加鹽水浸泡雞隻，再在雞肚抹乳酪，表面塗麥芽糖風乾再烤，皮脆肉香。（膏蟹肉和蟹籽伴蒜香越光米3日前預訂，其他菜式2日前預訂）

五星西式美饌

家中各人的飲食喜好各有不同，若然能一次過揀選到不同款式的美食最好不過。港島香格里拉大的美食訂購網站推出全新外賣限定菜式，除了中、日、法菜，西餐廳龍蝦吧亦有很多選擇，如各款口味的焗批、酥炸魚柳漢堡、法式龍蝦湯等單點菜式，逢星期六會供應周六復古風午餐，周日就有英式周日午餐，連假日都照顧你需要。（1日前預訂）

性價比高龍蝦餐

喜歡食燒龍蝦及燒雞的話，就不要錯過由尖沙咀酒店自助餐廳Yamm推出的燒龍蝦4人餐及香草燒雞4人外帶套餐，有燒龍蝦或香草燒雞配薯菜，另有沙津、小食、主菜及甜品等。燒龍蝦餐有龍蝦濃湯、照燒雞翼串、雜菜蝦沙律、燒龍蝦、原隻海南雞飯及黑松露野菌意粉等；而香草燒雞餐則有田園沙律、煙肉腸雜卷串、自選龍蝦意粉或卡邦尼意粉等主菜，以及甜品等，分量十足，幾百元可以說性價比相當高。此外，由即日至3月31日期間外賣自選菜式更低至6折、自選外帶Grab N Go自助午餐美饌更不用HK200，可自選3款主食，CP值超高！

親民2人餐

小家庭又或得小兩口子，想簡簡單單吃個飯，尖沙咀Turning Point by Coffee Art早前推出抗疫外賣兩人餐，頭盤有青檸柚子汁雜菜沙律或是日餐湯，小食是黑松露醬薯條及山楂雞翼，主菜4選2，包括牛油果煙三文魚班尼迪、蒜香辣雞肉野菌扁意粉、帆立貝‧蟹籽‧鰹魚忌廉汁扁意粉或牛側腹粒‧羅勒汁意大利飯，套餐還有熱茶作配，另外主食、日餐或午餐等外賣全日9折，價錢算親民。