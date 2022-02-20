Late Lunch食餐好　性價比超高美饌

因為疫情而停了晚市，唔少人嘅餐飲用用膳習慣也稍為改善，身邊有不少巴絲打將午餐同晚餐Combine成一餐，於午後歎個Late Lunch，最重要係，不少餐廳還有優惠折扣，今次介紹兩間酒店星級餐廳，一西一中，西餐平時單頭Per Head嘅價錢，依家可以二人享用，分量仲同平時一樣，猶如半價食，抵！另一間則以招牌點心為主打，仲送埋糖水，較平時抵食得多，睇啱就好訂位喇～

超抵食創意西日料理

尖沙咀The Mira Hong Kong嘅星級食府WHISK早前推出、於星期一至六下午2時至6時供應嘅5道菜「愜意午晚餐」（兩位用），先嚟係大廚自家調混嘅迎賓特調及自家製熱辣辣嘅麵包，之後係以頂級日本食材材炮製嘅材式，包括清酒蒸岩手縣陸前高田牡蠣、松葉蟹濃湯、精緻的鮑魚椎茸及黑豚等美饌，平時每位要近HK$500，現時只需近HK$600但兩位用，分量幾乎不變，變相平逾一半歎高級靚餐，抵！想將享受升級？更可額外加錢將湯品升級成鴨肝、竹筍、大黑占地，以及將主菜黑豚升級成和牛、龍蝦添！甜品亦精彩，有絹豆腐、抹茶、鳳梨及杧果或加錢升級成松露卡芒貝爾奶酪雪糕；想趁機二人撐枱腳兼食好嘢就咪錯過喇！

精緻巧手午後點心

金鐘香港港麗酒店粵菜食府金葉庭素以正宗傳統及精緻創新廣東菜而享負盛名，各式手工點心更一向深受饕客喜愛，餐廳由即日起至3月11日、星期一至五（公眾假期除外）下午3時至6時，推出全新嘅二人午後自選點心，大家可於精選菜譜入面包括10款招牌手工點心如金箔蝦餃、網絲蝦粉卷、黑松露芙蓉帶子餃、香麻叉燒酥、豆漿梅菜叉燒包、香芋窩包等挑選4款或6款點心，還配以南北杏雪耳燉木瓜或生磨杏仁茶兩份糖水，甜蜜滿足！