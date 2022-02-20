入行逾20年做過死屍替身！鄭世豪感恩憑「細龍生」捱出頭

藝人鄭世豪日前接受TVB節目訪問，大談入行超過20年的趣事以及心路歷程。訓練班出身的他除了當過7年「禮儀先生」外，亦曾試過於同一套劇中以不同角色出現，終憑《愛・回家之開心速遞》的「細龍生」一角為人認識。樂觀的他表示：「做路人甲對於我嚟講，係一個開心幸福嘅過程，因為唔使埋位時，我可以攞住劇本，學習吓前輩點樣去演繹，好慶幸可以用咁長時間去學習，直到今日有小小嘅成績。」面對突如其來的高低起跌，他坦言﹕「當年《搜神傳》同《金石良緣》嘅監製畀咗好好嘅角色我，但下一套劇可能又去番未必有對白嘅角色，去到呢啲位就會唔開心。」

世豪曾擔任過「死屍」替身，更不幸地意外受傷，但他堅持完成拍攝：「當時我闔埋眼瞓喺度，機位打平擺喺我隔籬，我每被拮一吓刀，都要做抽搐反應，點知把道具刀Chok咗落我手臂度，當時我冇出聲，但真係好痛，拍完嗰陣我隻手都已經唔郁得、腫晒。」年前為實踐歌手夢，世豪在短短3年內參加了過百歌唱比賽，最終在2013年遇上《星夢傳奇》，他終勇奪亞軍。世豪坦言即使過了這麼多年，感覺記憶猶新：「當時音樂響我已經毛管戙，流緊眼淚。好開心，係辛苦咗咁多年嘅一個交代。」