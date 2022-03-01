古裝美人Top 20︱趙麗穎獨霸5席　劉亦菲仙氣登頂

內地媒體選出「20大最美古裝女角色」，有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲憑「趙靈兒」一角奪冠，但趙麗穎及楊冪各有5個角色上榜，顏值之高遠勝更年輕的迪麗熱巴、楊紫及白鹿等小花。

「最美古裝女角色」排行榜出爐，上榜角色全由顏值超班的內地花旦飾演，劉亦菲憑《仙劍奇俠傳》中「趙靈兒」一角奪冠，其實她在另一劇集《神鵰俠侶》中的「小龍女」一角也屬經典，但論顏值及劇情等，以「趙靈兒」較為劇迷所愛。

至於有「千萬點擊女王」之稱的趙麗穎，所飾演的「花千骨」、「楚喬」、「盛明蘭」、「陸貞」及「周翡」，成功登上第2、3、4、9及13位，共有5個角色上榜，而且排名極前，足證她能駕馭任何角色，而且深得劇迷歡心。

迪麗熱巴威盡「90後」

與她同樣有5個角色入圍的「死敵」楊冪，亦演活多個古典美人，分別有第6位的「海市」、第10位的「扶搖」、第12位的「雪見」、第16位的「雪鳶」及第17位的「夕瑤」，當中「雪見」及「夕瑤」更是同劇一人分飾兩角，可謂演技大考驗。

除了「85後」花旦劉亦菲、楊冪及趙麗穎等名列前茅，幾位「90後」小花亦不甘示弱，當中以「新疆四美」之一的迪麗熱巴最巴閉，是唯一一位「90後」女星有2個角色入圍，分別憑「鳳九」及「李長歌」進佔第5及11位；而楊紫亦唔執輸，憑「錦覓」排名第7；第8則是由白鹿飾演的「時宜」。