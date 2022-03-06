日系春天料理　不時不食

來到春日，日本當地盛產應季的海鮮和蔬菜，對講究不時不吃的食客來講，實在是一大喜訊。中環新開的日本精品料理店「長本」，以旬料理作主打，日籍主理人兼主廚長本輝彥師傅於3月推出「弥生の献立」菜單，菜式選用多款時令食材，包括富山縣螢光魷魚、青森縣油目魚、千葉縣蛤蜊、鹿兒島車海蝦、愛知縣魩仔魚和山口縣黑鮑等海鮮，日本野菜及蔬菜就有新椰菜、蕨菜、茗荷、山葵花和獨活等入饌，再配合3月女兒節和桃花的主題，菜式精緻又應季。

傳統的懷石料理，精緻菜式配合擺盤，富有意境，同樣可呈現四季的變化。尖東九龍香格里拉大酒店懷石料理餐廳「灘萬」在這個3月，推出「辻伸夫大廚推介懷石料理」。先付是海膽布甸配魚子醬及清湯果凍，吸物是時令春天土瓶湯，內裏是石斑魚、大蜆、本地花竹蝦和竹筍。季節時令刺身有牡丹蝦、左口魚、深海池魚和拖羅。酒菜由多款美食組成，當中有時令春天青菜、百合和蠶豆，另外有鮑魚片、櫻花蝦玉子蛋卷和火炙金目鯛魚壽司等。煮物是日式吉野煮新鮮龍蝦配蔬菜，軟滑鮮甜。春日大根蘿蔔配日本黑毛和牛牛柳配照燒鵝肝，最後以櫻花蝦釜飯和日本新鮮水果作結。