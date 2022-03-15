Cara Rose英國裸模　天然G奶尤物

英國裸模兼人氣網紅Cara Rose，有靚樣有巨乳，想唔爆紅都幾難啦！（互聯網）

喺網紅數量大爆發嘅年代，係咪人人都可以做網紅？理論上係可以，但係本身要有本錢同實力先至得，否則好快會被淘汰。好似呢位英國裸模兼人氣網紅Cara Rose咁，有齊晒條件，想唔爆紅都幾難啦！

重金利誘

喺英國曼徹斯特出生嘅Cara Rose，大學畢業後做過記者、售貨員、客戶服務主任等，一直冇諗過做裸模，亦從未諗過會成為網紅。佢表示細個嘅夢想係將來擁有一間有泳池有前後花園嘅豪宅，所以佢一直努力搵錢。不過努力工作唔代表有高回報，面對經濟壓力，佢感到離目標愈嚟愈遠。

有一日，佢行行吓街被星探發掘，問佢有冇興趣做成人模特兒，Cara Rose當時以為對方係騙徒，所以即時拒絕。點知過咗幾日，佢又重遇呢位星探，對方遞上卡片，並邀請佢到公司面試，才得知呢間公司喺裸模界有相當地位，但係佢就擔心裸模工作係咪適合自己，同時又擔心自己未必能夠應付得到，不過喺重金利誘下，令佢所有擔心都拋諸腦後，二話不說就答應，喺2017年正式出道。

直播吸金

裸模界唔同四仔界，若然係打假波嘅話，好難喺業界站穩陣腳，而Cara Rose擁有一對天然32G巨乳，加埋24吋纖腰及36吋美股，名副其實係魔鬼級身材，誘人無比，唔做裸模真係嘥咗！佢為多本男士雜誌拍攝火辣寫真之後，人氣愈嚟愈高，喺街上更有吾少男粉絲搵佢影相同攞簽名添！Cara Rose表示冇諗過自己會爆紅，更冇諗過自己嘅粉絲遍布歐美，連西班牙同阿根廷都有粉絲，令佢好有滿足感。

不過近年受到疫情影響，令寫真工作減少，於是佢決定開設網絡平台，原本係跟粉絲互動傾吓偈，後來就演變成網絡直播打機，估唔到佢打機都咁叻，近排佢索性以網名「Delia Rose」開設OnlyFans粉絲福利頻道，實行邊玩火辣直播邊吸金！

Profile

出生地：英國曼徹斯特

身高：167cm

三圍：32G-24-36

從裸模到網紅，Cara Rose嘅火辣身材一直不變，經常喺社交網分享迷人曲線，尤其一對G Cup胸器，更係令人流晒口水，難怪粉絲人數近10萬啦！