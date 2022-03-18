郭思琳驚爆大住肚確診　全靠老公吳浩康悉心照料

英皇歌手吳浩康（Deep）與「格鬥女神」郭思琳雙喜臨門，日前於貝澳舉行婚禮，大家都戥他們高興，不過，今日（18日）有指原來大肚的思琳確診新冠肺炎，令不少人都大吃一驚，吳浩康即為此事解說，原來太太已經康復了一段時間：「首先多謝大家關心，尤其長輩以及親朋好友，佢（太太）係2月底確診同埋有咗BB，所以我哋用最天然嘅方法，食中藥去處理，可以照顧到胎兒同媽媽嘅身體，因為屋企有老人家，思琳都好擔心我爸爸會被傳染，所以自我隔離咗14日，早晚都會做檢測，好彩喺婚禮前好番一段時間，明白報道會令大家好緊張，同埋都擔心屋企長輩會嚇親，所以要講番個情況，放心，我同太太都平安，爸爸身體狀況Ok。」

郭思琳亦補充指自己一直以來病況都屬輕微，她謂：「由驗到中招到轉番negative總共7日，好彩都係輕症，流吓鼻水同有幾聲咳...不過我都係穩陣啲隔離足14日，因為我同老爺一齊住，都會擔心影響到佢，所以都比較小心。好彩最後老爺同老公都無事！今次居家隔離全靠我老公一手包辦晒我嘅起居飲食，定時全屋消毒，同埋佢都好慘啊，瞓咗係廳打地鋪成兩個禮拜，佢都好辛苦啊！（係咪會好擔心BB？）緊係有擔心，所以隔離完都有即刻去做一次產檢，好彩醫生都話BB一切正常！」

她亦指患病的孕婦不要亂食藥，一定要先問醫生意見：「我係網上診症睇中醫寄中藥過嚟嘅，喺等嘅過程我只會食paracetamol成分嘅成藥控制住病情，因為孕婦唔係隻隻藥都食得。仲有老公成日整檸檬水我飲，我又會開窗簾曬吓太陽，得閒同吓BB講加油，放鬆心情就會好番㗎喇。」