開Live玩點唱！陳柏宇獻聲為速遞員打氣

歌手陳柏宇昨晚（19日）舉行第2場Live演出，主題對象是送貨速遞員，他說：「喺我哋家居隔離或者抗疫期間，速遞員帶畀我哋無限歡樂，我哋嘅見面時間只有5秒到啦，但係佢哋帶畀我哋嘅歡樂就係我哋買嘅戰利品！」對他來說，無論是速遞員、送貨員、送餐員，要完成工作之餘，也同樣冒險，所以他覺得大家下次再見到這些工作的從業員時，可以表達謝意。他又分享自己與相熟速遞員之間的小趣事：「我同一個成日送件畀我嘅速遞員都幾熟，記得佢第一次上嚟我一開門佢嚇咗一跳，我覺得好得意好可愛！」

由於速遞員多駕車送件，也有步兵送上門，所以他特地挑選不同「貼題」歌曲，包括很多歌迷愛聽的《車匙》、《Jeep》、陳奕迅的《單車》等，最搞笑是他即興清唱鄭伊健的《極速傳說》，中間一段英文Rap更在不用提詞下完成，他笑言送貨車的司機們揸車要快，但不忘叫大家要注意交通安全，趕時間也千萬別衝燈。

在開放的點唱環節，第一位「幸運兒」就是他囡囡Abi，他為女兒唱出英文歌《Lava Song》，他太太Leanne亦有睇直播，相信留在家中的Abi也有一起捧場聽Daddy唱歌呢！