仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園　嶄新設計發展幼兒多元智慧

【特約報道】幼兒教育對小朋友的發展極為重要，適當的啟蒙能為幼兒打下良好基礎。於2021年9月開課的仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園，承蒙仁愛堂諮議局委員楊素梅主席命名贊助，今年1月新校舍更完成第二階段工程，增加三大主題教學設施，希望在傳統教學模式上，發揮幼稚園「3C‧DRAMA」的核心教學理念，令幼兒在優良和愉快的環境下學習。

校舍呈現四季之美

幼稚園每個角落都經精心設計，幼稚園大門旁有個小通道，是受童話《愛麗絲夢遊仙境》啟發，小朋友穿過小屋後進入學校，猶如愛麗絲穿過兔子洞進入另一國度，象徵他們踏入人生新旅程。進入面積達11,827平方尺的校舍，冬日的北歐景色隨即映入眼簾。北歐小屋、冬日森林、湖泊和參天大樹，再加上仿真溜冰場、五感舞台和榕樹頭圖書區，和傳統的幼稚園相比，無論設計、設施和主題都相當新穎，楊主席指仁愛堂幼稚園擅長3C課程，戲劇教育亦有良好基礎可作借鏡，每個設計都和學校教理念環環相扣。

首創仿真溜冰場

設施方面，有見仁愛堂田家炳小學的冰球常規課程為人熟悉，而香港的幼稚園亦未有提供相關活動，故仁愛堂決定將這個主題設施放入幼稚園內。仁愛堂第42屆董事局陳承邦主席認為，幼稚園參考了小學的成功經驗，將這項有助兒童身心發展的運動帶入幼兒教育。「在成長過程中不免有跌倒的時候，正好幫他們鍛煉抗逆力，學習跌倒後再爬起身的寶貴經驗。」另一邊的攀石牆，同樣可讓小朋友一展身手。

榕樹頭內的圖書區

小朋友盡情活動後，經過用粉紅和灰藍的冷暖色調設計山形走廊作過渡區域，令他們有一個緩衝區平伏心情，慢慢穿越到夏季的五感舞台和榕樹頭圖書區。由仁愛堂第42屆董事局陳承邦主席題字，圓玄學院命名贊助的「仁愛堂圓玄學院榕樹頭圖書區」，將榕樹有容乃大的含義融入設計當中，圖書區核心部分，靈感來自延伸天空的大樹，連接樹冠造型的假天花，當燈光亮起，恍如在枝葉間滲出天然光線，樹幹中心則用來擺放圖書，陳主席笑言初聽到以大樹作主題，即覺得意義非常好。「樹木有不同的意義，代表小朋友的堅毅，用來做圖書區，巨大樹木為幼兒提供知識來源，相輔相乘。」

森林中的五感舞台

由仁愛堂第42屆董事局陳慧玲副主席贊助命名的「仁愛堂陳慧玲五感舞台」，弧線形舞台配樹冠形假天花，讓人感覺如置於莎士比亞名著《仲夏夜之夢》的森林內，簡約時尚，舞台加上專業音響、燈光和投射，設施可媲美專業舞台，楊主席認為戲劇教育好處多多。「戲劇教育集語言、肢體、藝術音樂和同理心訓練於一身，透過不同的情景，讓幼兒親身體驗，將書本知識變得生活化，學生會更投入和加強信心。」

8間創意主題課室

幼稚園共設有8間不同主題的課室，內容圍繞3C‧DRAMA的教學理念，各主題都會配1款物料裝飾橫樑和大門牆身，以突出學校的核心價值。如「正向人生態度」配金屬物料，代表人生經過不斷試鍊，真金不怕洪爐火；「師徒學習圈」配石頭，靈感來自禪修時，花園有不同石頭，用比喻師徒關係，代表堅強而永不言敗的精神；木材能演化不同功能的用具，和「發展潛能，自我實現」的主題匹配；「全人發展」選用透光玻璃打造，玻璃折射時會散發不同色彩，寓意小朋友的全面發展；可塑性強的高密度發泡膠，可造成不同的形狀，非常符合「創意」主題。當中陳主席最喜歡「協作」和「抗逆力」主題課室。「柔韌性強的竹子，象徵幼兒成長過程中能有高度「抗逆力」，面對未來困難和挑戰。至於「協作」課室選用瓦片，瓦片可合作組成堅固而富特色的建築，象徵小朋友和其他人合作，可成就更大未來。」

仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園

地址：新界沙田火炭桂地街20號駿洋邨駿洋商場地下KG01號舖

開辦課程：K1至K3（全日班/半日班）

查詢電話：2682 4000