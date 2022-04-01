升級版地道美食隨時歎

茶餐廳的碟頭飯、例湯、絲襪奶茶等美食，是地道的港式風味。除此之外，還有如焗飯、焗意粉等港式西餐，近日有酒店和高級餐廳，特地將這些地道美食升級再設計，無論堂食或外賣均可品嘗得到，讓客人隨時隨地都可以歎到升級的港式滋味。

外賣港式西餐

茶餐廳除了吃到米粉、通粉、即食麵、咖喱牛腩飯、燒味飯等主食，還有多款港式西餐供應。香港沙田凱悅酒店咖啡廳剛推出2款期間限定的經典港式西餐外賣套餐。阿爺豬扒飯二人套餐以人氣的焗豬扒飯作主角，由餐廳長期顧客提供食譜再加以改良，選用美國厚切豬扒配澳洲番茄製作的茄醬和水牛芝士，再改名為阿爺豬扒飯，套餐配蘑菇忌廉湯、意大利辣腸薄餅和士多啤梨瑞士卷。另一款雞皇意粉二人套餐，配有凱撒沙律、夏威夷薄餅和美式芝士蛋糕，外賣自取有85折優惠。（可即日選購）

堂食改良版套餐

每逢午市，茶餐廳總是人山人海，除了頹飯還有小菜套餐。中環摩登中式餐廳Little Bao以港式茶餐廳美食作靈感，推出3款套餐。蓋飯組合一人套餐的主角是慢煮48小時三黃雞腿肉蓋飯，配日本珍珠米飯、日式酸菜和醃蘿蔔，啖啖美味。Flying Solo一人套餐有1款自選前菜和主食，餐廳推介選用本地三黃雞製作的秘製皇家雞，配薯蓉和香菇醬汁，肉味十足。最後的Happy 2gether套餐，可選各2份前菜、小食、招牌刈包及雪糕刈包，包括有招牌豬腩包、四川炸雞包及黑松露薯條等選擇，套餐加指定價錢可飲用餐茶、果汁或無酒精雞尾酒。